US-Präsident Trump folgt hinsichtlich der JFK-Akten den Wünschen der Geheimdienste.

US-Präsident Donald Trump hat grünes Licht für die Freigabe tausender Dokumente zur Ermordung von John F. Kennedy gegeben, Teile der Geheimakten bleiben aber vorerst weiter unter Verschluss. Wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte, werden einige "sensible" Dokumente weitere 180 Tage zurückgehalten. Trump sei damit einer Bitte der US-Bundespolizei FBI, des Auslandsgeheimdienstes CIA und weiterer Geheimdienste nachgekommen. Es handelt sich um 300 Akten, die die FT als die "am meisten sensiblen" bezeichnet. Ob die Dokumente nach sechs Monaten freigegeben werden, muss eine Überprüfung zeigen. CIA-Direktor Mike Pompeo soll laut Politico vor der Veröffentlichung gewarnt haben. Pompeo ist mit dem Umbau der CIA beschäftigt und versucht seit Monaten, die alten Clinton-Netzwerke aufzulösen und die Agentur zu entpolitisieren. Es ist anzunehmen, dass Pompeo in dieser schwierigen Phase keine neue Flanke öffnen will. Dem Weißen Haus zufolge enthalten die entsprechenden ...

