Union, Grüne und FDP haben sich sehr sachlich in einer ersten Runde zum Thema Flüchtlinge ausgetauscht. Noch steht ein Kompromiss zwar aus, aber er scheint nicht unerreichbar.

Die Jamaika-Unterhändler haben sich am Donnerstag in einer ersten Runde in Berlin ausgiebig zum Thema Flüchtlinge und Zuwanderung ausgetauscht. Die Verhandlungen wurden zwar vertagt, scheinen aber relativ harmonisch und jedenfalls ohne grundsätzliches Zerwürfnis verlaufen zu sein. Die CSU versucht noch, ihren etwas härteren Kurs durchzusetzen, doch Bundeskanzlerin Angela Merkel dürfte eher mit der weitergehenden Position der Grünen sympathisieren. Die Position der Grünen dürfte auch rechnerisch im Vorteil sein: Neben Merkel ist auch die FDP eher gegen eine restriktive Politik, weshalb die CSU sich vermutlich auf einen Kompromiss zu Lasten ihrer Forderungen einstellen muss. Horst Seehofer ist wegen der Nachfolgediskussion angeschlagen und dürfte versuchen, bei den Verhandlungen ohne Fundamental-Blockade über die Runden zu kommen. Ein Abschluss der Gespräche über diese Punkte werde bereits für kommende Woche angestrebt, hieß es am Donnerstagabend von allen Seiten. ...

