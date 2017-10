Die Eröffnung des Admiralty Arch Waldorf Astoria wird einen bedeutenden Einfluss auf den Luxushotelmarkt von London ausüben

Waldorf Astoria Hotels Resorts wurde von der Prime Investors Capital Ltd ernannt und beauftragt, eines der bekanntesten und renommiertesten Bauwerke der Hauptstadt für sein Luxushotel zu nutzen. Das Admiralty Arch Waldorf Astoria, London wird im Jahr 2022 nach einem umfangreichen ununterbrochenen Renovierungsprogramm zur Wiederherstellung und zum Schutz der legendären Architektur und ihrer historischen Merkmale eröffnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171026006759/de/

Admiralty Arch Appoints and Welcomes Waldorf Astoria to London (Photo: Business Wire)

Admiralty Arch wurde von König Eduard VII. zum Andenken an Königin Victoria in Auftrag gegeben und von Sir Aston Webb entworfen, der auch für The Mall und die Hauptfassade des Buckingham Palastes verantwortlich zeichnet. Über die Beherbergung der Amtssitze der Ersten Seelords hinaus diente Admiralty Arch als Zentrum für geheime Nachrichtenbeschaffung in Kriegszeiten, als Stützpunkt der Royal Navy und schließlich als Zentrum für das Cabinet Office der britischen Regierung. Nach einem harten und gründlichen offiziellen Ausschreibungsverfahren überbot die Prime Investors Capital Ltd 28 institutionelle Anbieter aus aller Welt, um schließlich im Jahr 2015 den Zuschlag für die 250-jährige Anmietung des Anwesens zu erhalten.

Nachdem die Errichtung des Gebäudes im Jahr 1910 abgeschlossen war, beherbergte Admiralty Arch Staats- und Regierungschefs und führende Persönlichkeiten der Gesellschaft, von Sir Winston Churchill dessen Büro sich innerhalb des Bogens befand als er First Sea Lord of the Admiralty war bis hin zum Autor der James Bond Spionagethriller Ian Fleming. An einer der prestigeträchtigsten Adressen Londons gelegen, bietet Admiralty Arch beispiellose Aussichten auf The Mall bis hin zum Buckingham Palast und beeindruckende Ausblicke auf Trafalgar Square und Nelson's Column.

Rafael Serrano, CEO der Prime Investors Capital Ltd, erklärte:

"Seit 2015, dem Jahr des Erwerbs von Admiralty Arch vom britischen Staat, haben wir Entscheidungen getroffen, die nicht nur die Zukunft des Gebäudes und der örtlichen Umgebung betreffen, sondern selbst das Profil des Zentrums von London verändern werden. Wir haben ein Team qualifizierter Experten ernannt mit der Erfahrung und den Kenntnissen, um den Geist dieses herrlichen Gebäudes zu bewahren. Wir haben zudem einen detaillierten Plan erstellt, um Admiralty Arch in ein außergewöhnliches Hotel mit Wohnungen und Private Members Club zu verwandeln. Eine der bedeutungsvollsten Entscheidungen, die wir getroffen haben, ist die Wahl und Ernennung des Betreibers, dem wir das Management und den Betrieb dieses Hotels vertrauensvoll übertragen werden. Nach zielführenden Gesprächen mit 12 Luxushotelmarken der Extraklasse sind wir nun in der Lage, mit großer Freude die Gründung von Admiralty Arch Waldorf Astoria, London bekanntgeben zu können.

"Die Management of Prime Investors Capital Ltd und Waldorf Astoria haben viele Dinge gemein: das Engagement, das Erbe dieses bemerkenswerten, eleganten Gebäudes zu verbessern; die Bestimmung, die Bedeutung dieses Ortes zu bewahren und die erforderliche Erfahrung, um den anspruchsvollen Gästen aus London und aller Welt eine großartige Gastfreundschaft bieten zu können. Als stolze Besitzer von Admiralty Arch besitzen wir vollstes Vertrauen, dass wir gemeinsam mit Waldorf Astoria gewährleisten können, dass dieses Wahrzeichen von London das nächste Kapitel im Buch seines Lebens sicheren Händen anvertrauen und seinen legendären Ruf in der Hauptstadt aufrechterhalten wird."

Christopher J. Nassetta, President und CEO von Hilton, erklärte:

"Diese Vereinbarung vermählt die zeitlose Eleganz von Waldorf Astoria mit der historischen Grandezza eines der bedeutendsten Londoner Bauwerke. Projekte dieses Formats sind selten und Admiralty Arch Waldorf Astoria wird eine wahrlich unvergessliche Gastfreundschaft bieten, wenn es seine Tore für Gäste aus aller Welt öffnet.

"Waldorf Astoria besitzt eine langjährige Tradition, historische Gebäude zu bewahren und aufzuwerten, von unserem Flaggschiff-Hotel in New York, das gegenwärtig einer umfassenden Renovierung zum Schutz dieses Art-déco-Gebäudes für künftige Generationen unterzogen wird, bis hin zu diesem unglaublichen Anwesen in London. Diese Partnerschaft vermittelt unsere legendäre Luxusmarke an Londons feinste Adresse und es erfüllt uns mit besonderem Stolz, Waldorf Astoria im Rahmen unserer Partnerschaft mit Prime Investors Capital Ltd in London einführen zu können."

Admiralty Arch Waldorf Astoria wird 96 geräumige und luxuriöse Hotelzimmer und Suiten sowie drei Weltklasse-Restaurants umfassen. Die Pläne beinhalten auch eine Dachterassen-Bar mit weitem Blick auf die Skyline von London, Räume für private Meetings und Events sowie ein hochmodernes Spa. Luxus-Privatwohnungen und ein exklusiver Private Members Club sowie weitere exklusive Anlaufstellen für Gourmets und Genießer exklusiver Getränke werden das Angebot des Hotels in Admiralty Arch abrunden.

Robert Davis, Councillor, MBE DL, Deputy Leader und Cabinet Member for Business, Culture and Heritage, Westminster City Council, erklärte:

"Ich habe mit Prime Investors Capital über mehrere Jahre zusammengearbeitet. Zu Beginn im Rahmen der Errichtung des Bulgari Hotel in Knightsbridge und in jüngster Vergangenheit bei ihren umfangreichen Plänen zur Restaurierung und Renovierung von Admiralty Arch, um ein Luxushotel entstehen zu lassen. Dieses außergewöhnliche Projekt wird einen großen Einfluss auf das Zentrum von London ausüben, da es der Öffentlichkeit ein legendäres Gebäude am Ende von The Mall und in unmittelbarer Nähe zu Trafalgar Square zur Verfügung stellen wird.

"Das außergewöhnliche Team, das Prime Investors Capital zusammengestellt hat gemeinsam mit einer Reihe kompetenter Berater stimmt mich zuversichtlich, dass Prime Investors Capital das Engagement und die Vision unter Beweis stellen kann, um zu gewährleisten, dass dieses Projekt ein enormer Erfolg sein wird. Das Hotel wird eine bedeutende Ergänzung für den Stadtbezirk City of Westminster sowie für ganz London bilden zu einer Zeit, in der Tourismus und Reisen eine derart große Bedeutung für unser Land zukommen."

Die Arbeiten wurden bereits eingeleitet, um die Originalmerkmale des Gebäudes einfühlsam zu restaurieren und ein international gefeiertes Planungsteam wurde eingesetzt unter der Leitung von Michael Blair und David Mlinaric. Die Arbeit von Michael Blair umfasst die Restauration und den Ausbau von The Ritz, The Connaught und der Claridge's Hotels. Die Arbeiten von David Mlinaric umfassen The Royal Opera House, The Victoria Albert Museum, The National Gallery und die British Residences in London und Paris.

Der Experte für historische Innenräume Andrew Damonte komplettiert das Design-Team. Andrew Damonte hat im Rahmen der Restaurierung des Herrenhauses Dumfries House in Schottland gemeinsam mit David Mlinaric für Seine Königliche Hoheit den Prinz von Wales gearbeitet.

Admiralty Arch Waldorf Astoria, London schließt sich 26 Waldorf Astoria Hotels Resorts an den weltweit nachgefragtesten Destinationen an.

Über Waldorf Astoria Hotels Resorts

Waldorf Astoria Hotels Resorts Zum Portfolio von Waldorf Astoria gehören nahezu 30 legendäre Anwesen an den nachgefragtesten Destinationen rund um den Globus. Jedes Waldorf Astoria Hotel steht für eine inspirierende Umgebung und den unvergleichlichen maßgeschneiderten True Waldorf Service, der den Zeitraum von dem Moment der Buchung bis zum Check-out lückenlos abdeckt. Waldorf Astoria gehört zu Hilton, einer weltweit führenden Hotel-Marke. Erleben Sie Waldorf Astoria, indem Sie eine Buchung vornehmen unter www.waldorfastoria.com. Erfahren Sie mehr über unsere Marke und besuchen Sie news.waldorfastoria.com und folgen Sie Waldorf Astoria auch auf Twitter, Instagram und Facebook.

Über Prime Investors Capital Ltd

Prime Investors Capital Ltd (PIC) ist eine in London ansässige Kapitalanlagegesellschaft, die sich der Erwirtschaftung hervorragender Renditen durch Empfehlung und Finanzierung von Investitionen in den Bereichen Finanzierung, private Aktienanlage und Immobilieninvestment widmet. PIC ist als Berater für Admiralty Arch Holdings Limited tätig. Das Unternehmen wurde von Avington Financial Limited im Rahmen des Rechtsgeschäfts mit Waldorf Astoria Hotels Resorts beraten. Weitere Informationen finden Sie unter www.admiraltyarch.co.uk oder www.primeinvestors.com und folgen Sie Admiralty Arch auf Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171026006759/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIENVERTRETER

Tilly Beaumont

Für Waldorf Astoria

Tel.: +44 (0)207 856 8723

oder

ALLGEMEINE ANFRAGEN

info@primeinvestors.com