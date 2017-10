In der umfassendsten unabhängigen Studie auf der Liste der weltweit besten Anbieter von Risikomanagement- und Compliance-Technologie aufgeführt

RDC, der Anbieter von Smarter ScreeningTM, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Chartis, einer Autorität in Sachen Risikomanagement- und Compliance-Technologie, als einer der weltweit führenden Anbieter von Compliance Screening gewürdigt wurde.

Auf der jährlich ausgegebenen Rangliste der Top-100 Technologieanbieter im Markt für Risikomanagement, werden Unternehmen nach Kriterien wie Produktfunktionen, Kerntechnologie und Kundenzufriedenheit bewertet und eingestuft.

"Wir fühlen uns wirklich sehr geehrt und sind begeistert, in der diesjährigen Chartis-Liste RiskTech100 aufgeführt zu sein. Dies verdeutlicht das Engagement von RDC für die Bereitstellung einer erstklassigen, intelligenten Compliance-Screening-Technologie", erklärte Thomas Obermaier, CEO von RDC. "Diese Anerkennung intensiviert unseren Fokus auf unsere Kunden und Innovation und sie verstärkt zudem unsere Position als einer der weltweit führenden Anbieter von Due-Diligence für unsere Kunden."

"Die diesjährige Rangliste veranschaulicht die Auswirkungen des rasanten Wachstums und der verbreiteten Akzeptanz im Umfeld von Risikomanagement- und Compliance-Technologie", so Rob Stubbs, Head of Research bei Chartis Research. "Die Kunden verlangen Lösungen, die eine klare Rendite einbringen und die betriebliche Effizienz wirklich verbessern, während die Einhaltung von Auflagen sichergestellt wird. Dank seiner Investition in eine neue Plattform und Maschinenlerntechnologie ist RDC gut aufgestellt, um Finanzinstitutionen und Finanztechnologiefirmen (FinTech) behilflich zu sein, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern."

Über RDC

Regulatory DataCorp, Inc.,(RDC), der Anbieter von Smarter ScreeningTM, stellt aussagekräftige, umsetzbare Informationen und erstklassigen Risiko- und Compliance-Schutz bereit, mit denen weltweit tätige Organisationen in der Lage sind, verbotene oder suspekte Einheiten zu identifizieren, Betrugsschutz zu verstärken, Auflageneinhaltung sicherzustellen, Liefer- und Vertriebsrisiken zu managen und ihren Markenwert zu schützen. Mit der weltweit größten risikorelevanten Open-Source-Datenbank bietet RDC seinem vielfältigen Kundenstamm in der ganzen Welt AML-KYC-Compliance, Schutz gegen politisch exponierte Personen (PEP), Informationen zu aufstrebenden Märkten, Schutz gegen Korruption, Betrug und Kriminalität sowie Anbieter-Screening und -Überwachung. RDC wurde von 20 weltweit führenden Finanzinstitutionen gegründet und ist heute ein Portfoliounternehmen von Vista Equity Partners. Weitere Informationen über RDC erhalten Sie über info@rdc.com oder besuchen Sie www.rdc.com.

Über Chartis

Chartis ist der führende Anbieter von Recherchen und Analysen im globalen Markt der Risikomanagementtechnologie. Chartis gehört zu InfoPro Digital, einem Inhaber branchenführender Marken wie Risk and Waters Technology. Chartis ist bestrebt, Unternehmen durch besseres Risikomanagement, wirksamere Corporate Governance und Compliance zu höheren Leistungen zu verhelfen. Des Weiteren unterstützt Chartis seine Kunden durch Bereitstellung detaillierter Analysen und umsetzbarer Beratung zu nahezu allen Facetten der Risikomanagementtechnologie bei einer fundierten technologiebezogenen und geschäftlichen Entscheidungfindung.

RiskTech Quadrant, RiskTech100 und FinTech QuadrantTM sind eingetragene Marken von Chartis Research (http://www.chartis-research.com).

