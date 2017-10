Aliete Yehombo, Kamerun (ots/PRNewswire) - XCMG, der weltweit führende Baumaschinenproduzent, hat die erste XCMG-Hope-Grundschule ("die Schule") in dem Dorf Aliete Yehombo in Kamerun eröffnet, womit es Bildungsressourcen in die entlegene Nemeyong-Region in dem afrikanischen Land bringt.



Die Schule ist das jüngste Projekt, das im Rahmen des internationalen "Blue Dream"-Bildungsprogramms von XCMG abgeschlossen werden konnte. Das Programm ist wiederum Teil der weltweiten Wohlfahrtskampagne "For A Better Life", die aus 14 sorgfältig ausgesuchten Projekten besteht.



Tu Hui, Direktor des Marketingbereichs für die Region Afrika der Geschäftsabteilung von XCMG für Bagger, merkte auf einer Eröffnungszeremonie für die Schule an, dass dies ein Ort sei, an dem Kinder groß werden und sich ihre Träume erfüllen können.



"Wie haben die Hoffnung, dass die Schule sich nicht nur um den Bedarf an Bildung kümmern wird, sondern auch weitere Unternehmen und Organisationen anziehen kann, die sich unseren Bemühungen anschließen und einen Beitrag für die Entwicklung einer stärkeren chinesisch-afrikanischen Freundschaft leisten."



Die Schule wird Kindern vor Ort zugutekommen, die keinen Zugang zu Bildung haben. Der 7-jährige Elijah, einer der Schüler an der Schule, kommt aus einer Familie mit fünf Kindern. Bisher war seine Kindheit geprägt von der Arbeit auf der Farm der Familie und durch den Verkauf von abgepacktem Wasser, womit er seine Familie unterstützte. Und auch als Elijah und seine Geschwister ins schulfähige Alter kamen, konnten sie sich keine Bildung leisten.



Als die Schule eröffnet wurde, war Elijah ganz aufgeregt, dass er, wie andere Kinder, am Unterricht teilnehmen konnte, mit Schulbüchern und Schultasche. Er sagte, dass er XCMG dafür dankbar sei, dass es die Chance zum Lernen in sein Dorf gebracht hat, und dass er sich sehr anstrengen werde, um sich seinen Traum zu erfüllen, für XCMG in China arbeiten zu können, sobald er groß ist.



XCMG setzt sich dafür ein, jenen zu helfen, die Hilfe benötigen, und mehr Verantwortung zu übernehmen, und hat darüber eine Reihe von Projekten abgeschlossen, wozu der Aufbau von Untergrundspeichern für Wasser in Äthiopien zur Bereitstellung von sauberem Wasser, die Eröffnung eines Kinderheims in Qingliang in der Provinz Sichuan, das sich um vernachlässigte Kinder kümmert, die Durchführung des Global Excellent Operator-Programms sowie die Einrichtung von internationalen Begabtenstipendien gehören.



"XCMG wird seine Mission, das Leben von Menschen, die Hilfe brauchen, zu verbessern, auch weiterhin mithilfe seiner öffentlichen Sozialprojekte verfolgen, und es wird dafür sorgen, dass morgen für alle ein besserer Tag sein wird", fügte Tu Hui hinzu.



Über XCMG



XCMG ist ein mittlerweile seit 74 Jahren tätiges, internationales Unternehmen, das Schwermaschinen produziert. Derzeit rangiert das Unternehmen auf Platz sieben unter den weltweiten Baumaschinenherstellern. Die Produkte von XCMG werden in über 177 Ländern und Regionen der Welt verkauft.



