Die positiven Quartalszahlen amerikanischer Tech-Konzerne geben auch den Werten in Asien Anschub. Nikkei und Topix sind mit Gewinnen in den Freitag gestartet. Anleger warten zudem gespannt auf News zum Fed-Chefposten.

Die Börse in Tokio hat am Freitag im Sog ermutigender Firmenbilanzen aus den USA zugelegt. Vor allem Technologiewerte profitierten von den Quartalszahlen von Alphabet, Microsoft und Co. Der 225 Werte umfassende ...

