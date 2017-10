Die Toshiba Electronic Devices Storage Corporation hat heute bekanntgegeben, dass die Toshiba Corporation (Toshiba Corp.) den MIPI Corporate Award 2017 erhalten hat, einen der MIPI Alliance Membership Awards. Mit dieser Auszeichnung werden die Arbeit und die Leistungen des Unternehmens, der Vertreter der Toshiba Corp. im Verband und ihres europäischen Tochterunternehmens, der Toshiba Electronics Europe GmbH, wirksam gewürdigt. Der Preis wurde der Toshiba Corp. als Mitglied des Verbands verliehen. Die Toshiba Corp. ist das erste japanische Unternehmen, das diese Auszeichnung erhält. Verliehen wurde sie im Rahmen einer Preisverleihungszeremonie, die am 25. Oktober während eines Mittagessens bei einem Treffen der Mitglieder im Leela Palace in Bangalore, Indien, stattfand.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171026006768/de/

Joel Huloux, Chairman, MIPI Alliance (left) and Ariel Lasry, Chief Engineer, Toshiba Electronics Europe GmbH (right) (Photo: Business Wire)

Die MIPI Alliance ist eine weltweite partnerschaftliche Organisation, die Hard- und Software-Interfaces für Mobilgeräte entwickelt und propagiert, mit denen die Komponentenintegration vereinfacht wird. Mit dem MIPI Alliance Membership Awards Program (Preisprogramm der Mitglieder der MIPI Alliance) werden jedes Jahr herausragende Beiträge und Leistungen von Einzel- und Firmenmitgliedern gewürdigt. Der MIPI Corporate Award wird Unternehmen verliehen, die der MIPI Alliance jahrelange herausragende Unternehmensführung liefern.

Das Unternehmen hat früher als Teil des Geschäftsbereichs elektronische Geräte von Toshiba und heute in seiner aktuellen Form eine wesentliche Rolle dabei gespielt, dass wichtige Spezifikationen auf den Markt gekommen sind, die bei mobilen Anwendungen weite Verbreitung finden. Das Unternehmen stellt bei seinen IC-Produkten ständig neutralen Support für MIPI-Spezifikationen bereit und hat dazu beigetragen, dass der Weg für eine Reihe von Spezifikationen bereitet werden konnte, darunter UniPro und CSI. Es hat ferner eine Führungsrolle in Arbeitsgruppen der MIPI Alliance inne, die in der Entwicklung begriffene Spezifikationen verbessern und Übereinstimmungen zugunsten der Branche insgesamt voranbringen wollen.

Seit dem Beitritt der Toshiba Corp. zu der Organisation im Jahr 2004 hat sie eine führende Rolle bei der Entwicklung von Spezifikationen für Mobilgeräte und davon beeinflusste Geräte gespielt, und viele von der MIPI Alliance entwickelte Spezifikationen sind weltweit Standard. Die Bilderkennungs-LSI des Unternehmens "Visconti", die Interface-Brücken und Hochfrequenzschalter sowie die UFS-Memory-Chips der Toshiba Memory Corporation entsprechen sämtlich den MIPI-Spezifikationen und wurden für Smartphones, Unterhaltungselektronik und Industriegeräte sowie Kfz-Systeme übernommen.

Die Toshiba Electronic Devices Storage Corporation wird weiterhin in der MIPI Alliance mitwirken und zur Propagierung von MIPI-Spezifikationen für den Mobilfunkmarkt und für neue Märkte beitragen.

MIPI ist ein eingetragenes Warenzeichen der MIPI Alliance, Inc.

* Alle anderen hier genannten Firmennamen, Produktnamen und Servicenamen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen sein.

Über die Toshiba Electronic Devices Storage Corporation

Die Toshiba Electronic Devices Storage Corporation verbindet die Kraft eines neuen Unternehmens mit der Weisheit der Erfahrung. Seit der Ausgliederung von der Toshiba Corporation im Juli 2017 haben wir unseren Platz unter den führenden allgemeinen Gerätehersteller eingenommen und bieten unseren Kunden und Geschäftspartnern herausragende Lösungen in den Bereichen diskrete Halbleiter, System-LSIs und Festplattenlaufwerke.

Unsere 19.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt verfolgen die gemeinsame Entschlossenheit, den Wert unserer Produkte zu maximieren und eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden zu betonen, um die Schaffung von Mehrwert und neuen Märkten zu fördern. Wir freuen uns darauf, den jährlichen Umsatz, der jetzt 700 Milliarden Yen (6 Milliarden US-Dollar) übersteigt, auszubauen und zu einer besseren Zukunft für Menschen überall beizutragen.

Erfahren Sie mehr über uns unter https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/company.html

