4DX, Führendes Unternehmen für immersive Kinos debütiert mit "Thor: Tag der Entscheidung" in Zusammenarbeit mit Village Cinemas auf dem sechsten Kontinent



Seoul, Südkorea, und Los Angeles (ots/PRNewswire) - CJ 4DPLEX (http://www.cj4dx.com/#_blank) gab heute bekannt, dass das erste 4DX-Kino - mit der weltweit ersten und führenden 4D-Kinotechnologie für Spielfilme - im Land und auf dem Kontinent Australien am 26. Oktober eröffnet hat. Der erste 4DX-Standort in Australien wurde durch die Partnerschaft mit Village Cinemas ermöglicht und wurde bereits auf der CinemaCon 2017 bekannt gegeben. Durch diese Eröffnung ist 4DX jetzt in 50 Ländern auf fünf Kontinenten verfügbar.



Das neue 4DX-Kino in Village Cinemas Century City ist landesweit das erste 4D-Kino für Spielfilme, zu denen Hollywood-Blockbuster und lokale Filme neben alternativen Inhalt wie Konzerten und Werbung gehören. 4DX ist bereits auf sechs Kontinenten vertreten und wird weltweit immer häufiger angeboten. 4DX führt den 4D-Kinomarkt mit großem Abstand an und wird auf den meisten Kinoleinwänden in 50 Ländern weltweit eingesetzt. 4DX ist die einzige hochmoderne 4D-Kinotechnologie, die auf sechs Kontinenten weltweit vertreten ist, und ist das am schnellsten wachsende erstklassige Kinoformat, das seit seinem Debüt 2009 in acht Jahren und neun Monaten bereits 50 Länder erreicht hat. Mit dieser Eröffnung wurden mehr als 50.000 4DX-Sitze für mehr als 100 Mio. Kinobesucher pro Jahr in Kinosälen installiert.



In Australien ist Village Cinemas einer der größten Kinobetreiber, der an Kinosälen in allen australischen Staaten beteiligt ist. Village Cinemas nahm 1954 den Betrieb auf und hat seither die Anzahl der betriebenen Kinos gesteigert und das Kinoerlebnis verbessert. Insbesondere, Village Roadshow war eines der ersten Unternehmen, das das Multiplex-Konzept entwickelt und die Stadionbestuhlung als Standard in allen Kinos eingeführt hat. Außerdem war es der erste große Kinobetreiber in Australien, der alle seine Leinwände zu 100 % für das digitale Format umgerüstet hat.



"Wir dehnen uns mithilfe von Partnern weiter aus, die 4DX in ihren Ländern verbreiten möchten", sagte Byung-Hwan Choi, Geschäftsführer von CJ 4DPLEX. "Es gibt einen Grund, warum wir als erstes 4D-Kinounternehmen in 50 Ländern sechs Kontinente, und wir sind sehr erfreut darüber, dass unsere Partner das erkennen."



Mohit Bhargava, Generaldirektor für Vertrieb und Marketing: "Wir suchen ständig nach neuen Möglichkeiten, innovativ zu sein, und arbeiten stets an unserem Ziel, unseren Gästen eine Welt mit Kinoerlebnissen zu bieten, die Kinofilme noch interessanter machen."



"4DX wird die Art und Weise verändern, wie unsere Kinobesucher Filme genießen, und wir sind sehr stolz darauf, unseren Kunden diese Möglichkeiten zuerst bieten zu können. Wir haben keinen Zweifel daran, dass es für Kinofreunde und die ganze Familie ein spannendes Erlebnis wird."



Adrian Witcombe, Leiter von Innovation & Strategie, kommentierte: "Unser Ziel sind einprägsame Kinoerlebnisse und 4DX nutzt die neuste Filmvorführungstechnologie, um genau das zu erreichen. Bei 4DX können die Kinobesucher den Film erleben, da es ein sensorisches Kinoerlebnis bietet, das nur im Kino und nicht zu Hause möglich ist."



