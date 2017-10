WOLFSBURG (dpa-AFX) - Licht und Schatten im Volkswagen -Konzern: Zwar gehen Analysten davon aus, dass die Geschäfte der Konzernmarken gut laufen und Europas größter Autobauer "sattes Geld" verdient, wie NordLB-Analyst Frank Schwope sagte. Damit dürfte Volkswagen die Prognosen fürs Gesamtjahr nach dem dritten Quartal in die Höhe schrauben. Aber Ende September hatte VW mitgeteilt, zusätzliche "Dieselgate"-Kosten von 2,5 Milliarden Euro zur Aufstockung der Vorsorge speziell wegen der Lage in den USA schultern zu müssen. Das bedeute das "Wiederaufflammen des Dieselskandals", warnte Schwope. Am Freitag legt Volkswagen die Zahlen zum dritten Quartal vor.

Bisher hatte Volkswagen prognostiziert, dass die Gesamterlöse 2017 um mehr als 4 Prozent steigen werden, vom Umsatz sollten vor Zinsen und Steuern 6 bis 7 Prozent als operativer Gewinn hängen bleiben. Nach dem ersten Halbjahr stand die Marge allerdings bereits bei 7,7 Prozent. Analysten schätzen das konzernweite Ergebnis vor Zinsen und Steuern von Juli bis Ende September im Schnitt auf 3,97 Milliarden Euro, 6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Darin sind die zusätzlichen "Dieselgate"-Kosten noch nicht enthalten. Bezogen auf den Umsatz von geschätzt 55,3 Milliarden Euro würde das eine um Sondereffekte bereinigte Rendite von 7,2 Prozent bedeuten./tst/men/DP/stb

ISIN DE0007664039

AXC0021 2017-10-27/05:49