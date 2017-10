HASELÜNNE (dpa-AFX) - Mit Premium-Korn zu besseren Zahlen: Nach der jüngsten Gewinnwarnung legt der Schnaps- und Getränkehersteller Berentzen am Freitag seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Vor allem wegen des geringeren Gewinns bei alkoholfreien Getränken hatte Berentzen die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017 gesenkt.

Vorstandschef Oliver Schwegmann sieht sein Haus aber dennoch gut aufgestellt, auch wenn die ursprünglich in diesem Jahr angepeilten Ertragsziele nicht erreicht werden, unter anderem wegen der schlechten Orangenernte in Südeuropa und Südafrika und wegen des miesen Sommers in Norddeutschland. Grundsätzlich stimme die strategische Ausrichtung, sagte Schwegmann.

Der Getränkehersteller aus dem Emsland mit knapp 500 Mitarbeitern war in den 1970er Jahren mit seinem Apfelkorn bekannt geworden. Zum Unternehmen gehört aber auch eine Sparte mit alkoholfreien Getränken, und Berentzen ist ins Geschäft mit einem System für frisch gepresste Orangensäfte eingestiegen, das in der Gastronomie und im Lebensmitteleinzelhandel zum Einsatz kommt.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird für den Gesamtkonzern nun ein bereinigtes Betriebsergebnis (Ebit) von 9,1 bis 10,1 Millionen Euro erwartet, zuvor war Berentzen von 11,2 bis 12,4 Millionen Euro ausgegangen. Der Umsatz soll früheren Angaben zufolge 170,4 bis 179,2 Millionen Euro erreichen. Berentzen setzt künftig auf handwerklich hergestellten Premium-Korn und hofft, dass Korn - ähnlich wie Wodka oder Gin - zu einem angesagten Szene-Getränk wird./tst/DP/zb

