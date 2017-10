BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Am Landgericht Braunschweig steht am Freitag (12.00 Uhr) eine Entscheidung über die Klage des VW -Flottenkunden Deutsche See an. Der Fischverarbeiter mit Sitz in Bremerhaven wirft Volkswagen arglistige Täuschung vor und will insgesamt 11,9 Millionen Euro Schadenersatz erstreiten. Etwa 500 Autos sind nach Unternehmensangaben von den Abgasmanipulationen betroffen. Ob es am Freitag zu einem Urteil kommt, ist nach Angaben einer Gerichtssprecherin aber noch offen.

Mitte Juli hatte der zuständige Richter dem Großkunden in einer mehr als zweistündigen Verhandlung aber wenig Hoffnung auf Erfolg gemacht. Nach der damaligen Aktenlage sah der Richter keinen Aufhebungsgrund für die Verträge zwischen den Unternehmen. Auch eine rückwirkende Anpassung der Verträge mit reduzierten Leasing-Raten sei aus seiner Sicht nicht gegeben./bch/DP/zb

