FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. Oktober:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Verbraucherpreise 09/17, Tokio 10/17 06:45 CH: UBS Q3-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 CH: LafargeHolcim Q3-Zahlen 07:00 D: Washtec Q3-Zahlen 07:00 D: Fuchs Petrolub Q3-Zahlen 07:00 D: Kuka Q3-Zahlen (9.30 h Call) 07:00 D: Nemetschek Q3-Zahlen 07:00 D: Grenke Q3-Zahlen (11.30 h Call) 07:00 F: Safran Q3 Umsatz 07:20 E: BBVA Q3-Zahlen 07:30 D: Linde Q3-Zahlen (10.00 h Pk) 08:00 F: Total Q3-Zahlen 08:00 GB: Royal Bank of Scotland Group Q3-Zahlen 08:00 I: Eni Q3-Zahlen 08:00 D: Statistisches Bundesamt zu Kennzahlen zur IKT-Branche im Jahr 2015 08:00 D: Außenhandelspreise 09/17 08:30 D: Volkswagen Q3-Zahlen (14.00 h Call) 08:45 F: Verbrauchervertrauen 10/17 09:00 S: Vattenfall Q3-Zahlen 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 09/17 12:30 D: Freenet Jahrespressegespräch 12:45 USA: Merck & Co Q3-Zahlen 12:55 USA: Colgate-Palmolive Q3-Zahlen 13:00 GB: Shire Pharmaceuticals Q3-Zahlen 14:00 USA: Exxon Mobil Q3-Zahlen 14:00 D: Deutsche Börse Call zu den Q3-Zahlen 14:30 USA: Chevron Corporation Q3-Zahlen 14:30 USA: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/17 (endgültig) TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Palfinger Q3-Zahlen D: Berentzen-Gruppe Q3-Zahlen GB: International Airlines Group (IAG) Q3-Zahlen S: Securitas Q3-Zahlen S: Volvo Cars Q3-Zahlen S: Electrolux Q3-Zahlen I: Banca Montei dei Paschi di Siena Q3-Zahlen IRL: Bank of Ireland Group Q3 Trading Update USA: AbbVie Q3-Zahlen EU: Fitch Ratingergebnis Lettland, Niederlande, Großbritannien EU: S&P Ratingergebnis Deutschland, Großbritannien, Italien EU: Moody's Ratingergebnis Finnland, Niederlande SONSTIGE TERMINE E: Entwicklung in der Katalonienkrise - Der spanische Senat stimmt über Maßnahmen gegen die Regionalregierung in Barcelona ab. Dabei geht es um die mögliche Absetzung der nach Unabhängigkeit strebenden Regierung und Neuwahlen + 10.00 h Senat tritt in Madrid zusammen 09:00 D: Konferenz zur Finanzmarktpolitik u.a. mit EZB-Chefvolkswirt Peter Praet, Frankfurt 09:15 D: Bafin-Konferenz zur Umsetzung der MiFID II Vorgaben im Bereich der Wohlverhaltensregeln, Frankfurt 10:00 D: Fortsetzung mündliche Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen Porsche und VW, Hannover 12:00 D: Entscheidung im Verfahren zwischen der Deutschen See als Flottengroßkunde und Volkswagen. Der Fischverarbeiter Deutsche See fordert von VW wegen arglistiger Täuschung 11,9 Millionen Euro Schadenersatz. Nach eigenen Angaben sind bei dem Unternehmen etwa 500 Autos von den Abgasmanipulationen betroffen. D: Internationale Spieltage "Spiel" (bis 29.10.), Essen J: Tokyo Motor Show (bis 05.11.) VAE: Dubai International Motor Show (bis 30.10.) 21:35 D: Letzter Flug von Air Berlin - von München nach Berlin-Tegel (Flugnummer AB 6210)

