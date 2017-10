FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 2. November:

FREITAG, DEN 27. OKTOBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Verbraucherpreise 09/17, Tokio 10/17

06:45 CH: UBS Q3-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 CH: LafargeHolcim Q3-Zahlen 07:00 D: Washtec Q3-Zahlen 07:00 D: Fuchs Petrolub Q3-Zahlen 07:00 D: Kuka Q3-Zahlen (9.30 h Call) 07:00 D: Nemetschek Q3-Zahlen 07:00 D: Grenke Q3-Zahlen (11.30 h Call) 07:00 F: Safran Q3 Umsatz 07:20 E: BBVA Q3-Zahlen 07:30 D: Linde Q3-Zahlen (10.00 h Pk) 08:00 GB: Royal Bank of Scotland Group Q3-Zahlen 08:00 I: Eni Q3-Zahlen

08:00 D: Statistisches Bundesamt zu Kennzahlen zur IKT-Branche im Jahr 2015

08:00 D: Außenhandelspreise 09/17 08:30 D: Volkswagen Q3-Zahlen (14.00 h Call) 08:45 F: Verbrauchervertrauen 10/17 09:00 S: Vattenfall Q3-Zahlen 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 09/17 12:30 D: Freenet Jahrespressegespräch 12:45 USA: Merck & Co Q3-Zahlen 12:55 USA: Colgate-Palmolive Q3-Zahlen 13:00 GB: Shire Pharmaceuticals Q3-Zahlen 14:00 USA: Exxon Mobil Q3-Zahlen 14:00 D: Deutsche Börse Call zu den Q3-Zahlen 14:30 USA: Chevron Corporation Q3-Zahlen

14:30 USA: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/17 (endgültig)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Palfinger Q3-Zahlen D: Berentzen-Gruppe Q3-Zahlen

GB: International Airlines Group (IAG) Q3-Zahlen

S: Securitas Q3-Zahlen S: Volvo Cars Q3-Zahlen S: Electrolux Q3-Zahlen I: Banca Montei dei Paschi di Siena Q3-Zahlen IRL: Bank of Ireland Group Q3 Trading Update F: Total Q3-Zahlen USA: AbbVie Q3-Zahlen

EU: Fitch Ratingergebnis Lettland, Niederlande, Großbritannien EU: S&P Ratingergebnis Deutschland, Großbritannien, Italien EU: Moody's Ratingergebnis Finnland, Niederlande

SONSTIGE TERMINE E: Entwicklung in der Katalonienkrise - Der spanische Senat stimmt über Maßnahmen gegen die Regionalregierung in Barcelona ab. Dabei geht es um die mögliche Absetzung der nach Unabhängigkeit strebenden Regierung und Neuwahlen + 10.00 h Senat tritt in Madrid zusammen 09:00 D: Konferenz zur Finanzmarktpolitik u.a. mit EZB-Chefvolkswirt Peter Praet, Frankfurt 09:15 D: Bafin-Konferenz zur Umsetzung der MiFID II Vorgaben im Bereich der Wohlverhaltensregeln, Frankfurt 10:00 D: Fortsetzung mündliche Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen Porsche und VW, Hannover 12:00 D: Entscheidung im Verfahren zwischen der Deutschen See als Flottengroßkunde und Volkswagen. Der Fischverarbeiter Deutsche See fordert von VW wegen arglistiger Täuschung 11,9 Millionen Euro Schadenersatz. Nach eigenen Angaben sind bei dem Unternehmen etwa 500 Autos von den Abgasmanipulationen betroffen. D: Internationale Spieltage "Spiel" (bis 29.10.), Essen J: Tokyo Motor Show (bis 05.11.) VAE: Dubai International Motor Show (bis 30.10.) 21:35 D: Letzter Flug von Air Berlin - von München nach Berlin-Tegel (Flugnummer AB 6210)

MONTAG, DEN 30. OKTOBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Einzelhandel 09/17 07:00 D: Rational Q3-Zahlen 08:00 CH: Glencore Q3 Produktionsbericht 08:00 GB: HSBC-Holdings Q3-Zahlen 08:00 E: Bankia Q3-Zahlen 08:00 J: Nintendo Halbjahreszahlen 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 10/17

09:00 E: BIP Q3/17 (vorläufig) 09:00 E: Verbraucherpreise 10717 (vorläufig) 10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen und Bayern 10/17 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 10/17

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 10/17 11:00 EU: Geschäftsklima 10/17

11:00 EU: Verbrauchervertrauen 10/17 (endgültig) 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 09/17 14:00 D: Verbraucherpreise 10/17 (vorläufig)

15:00 B: BIP Q3/17 (vorläufig) 17:45 F: TF1 Q3-Zahlen 21:00 USA: Mondelez Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Audi Q3-Zahlen D: Mynaric voraussichtlich Erstnotiz im Scale-Segment 07:45 D: RIB Software Q3-Zahlen D: Hypoport Q3-Zahlen (endgültig) USA: First Data Q3-Zahlen

DIENSTAG, DEN 31. OKTOBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 J: Arbeitslosenquote 09/17

00:50 J: Industrieproduktion 09/17 (vorläufig) 01:01 GB: GfK Verbrauchervertrauen 10/17 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/17

06:00 J: Wohnungsbaubeginne 09/17 06:45 CH: Dufry Q3-Zahlen (Call 13.00 h) 06:45 CH: Oerlikon Q3-Zahlen (Call 14.00 h) 07:00 CH: Clariant Q3 Umsatz 07:00 CH: Geberit Q3-Zahlen (Call 09.00 h) 07:00 J: Sony Q2-Zahlen 07:00 F: BNP Paribas Q3-Zahlen 07:00 F: Zodiac Jahreszahlen 07:00 NL: Airbus Q3-Zahlen 07:00 IRL: Ryanair Halbjahreszahlen

07:30 F: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung)

07:30 P: EDP Renovaveis Q3-Zahlen 08:00 GB: BP Q3-Zahlen

08:45 F: Verbraucherpreise 10/17 (vorläufig) 09:00 A: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 11:00 EU: Arbeitslosenquote 09/17 11:00 EU: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 11:00 I: Verbraucherpreise 10/17 (vorläufig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 10/17 (vorläufig)

11:45 USA: Pfizer Q3-Zahlen 11:55 USA: Under Armour Q3-Zahlen 13:00 USA: Mastercard Q3-Zahlen 13:00 D: Kellogg Q3-Zahlen

13:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/17 14:00 PL: Verbraucherpreise 10/17 (vorläufig)

14:45 USA: Chicago PMI 10/17 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/17 18:00 NL: ASM International Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: DIW Konjunkturbarometer J: BoJ Zinsentscheid DK: TDC Q3-Zahlen S: SKF Q3-Zahlen USA: Electronic Arts Q2-Zahlen HINWIES D: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 1. NOVEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 10717 (vorläufig) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/17

07:30 DK: Novo Nordisk Q3-Zahlen 09:30 GB: Standard Chartered Q3 Interim Statement 10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/17

10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/17 13:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/17 14:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/17 (vorläufig) 15:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/17 15:00 USA: Bauausgaben 09/17 15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid 21:00 USA: Qualcomm Q4-Zahlen 21:05 USA: Symantec Corporation Q2-Zahlen 21:05 USA: Kraft Heinz Q3-Zahlen 21:05 USA: Facebook Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Transocean Q3-Zahlen FIN: Nokian Tyres 9Monatszahlen USA: GoPro Q3-Zahlen USA: Tesla Motors Q3-Zahlen USA: Groupon Q3-Zahlen USA: Pkw-Absatz 10/17 HINWEIS A: Feiertag, Börse geschlossen

DONNERSTAG, DEN 2. NOVEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:45 CHN: PMI Dienste 10/17 07:00 NL: ING Q3-Zahlen 07:00 DK: Carlsberg Q3 Trading Statement 07:00 CH: Credit Suisse Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 NL: DSM Q3-Zahlen 07:00 CH: Swiss Re Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Fraport Q3-Zahlen(Bilanz-Pk 10.30 h) 07:00 D: Fresenius Q3-Zahlen 07:00 D: FMC Q3-Zahlen 07:15 CH: Swisscom Q3-Zahlen (9.00 h Call) 07:30 F: Sanofi Q3-Zahlen 07:30 D: Fielmann Q3-Zahlen 07:30 D: Hugo Boss Q3-Zahlen 07:30 D: Drägerwerk Q3-Zahlen 07:30 D: Comdirect Q3-Zahlen 07:30 DK: Danske Bank Q3-zahlen 08:00 GB: BT Group Halbjahreszahlen 08:00 GB: Shell Q3-Zahlen 08:00 GB: RSA Insurance Group Q3 Trading Update 09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/17

09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/17 (endgültig)

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 10/17 10:00 D: VDMA Auftragseingang 09/17 10:00 D: Verband der Chemischen Industrie Q3 Konjunkturbericht

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/17 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/17

11:45 USA: Delphi Q3-zahlen 12:30 USA: Intercontinental Exchange Q3-Zahlen 13:00 USA: DowDuPont Q3-Zahlen 13:00 GB: BoE Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/17 (vorläufig)

17:45 F: Axa 9Monatsumsatz 18:00 F: L'Oreal Q3 Umsatz 21:04 USA: Starbucks Corporation Q4-Zahlen 21:05 USA: Activision Blizzard Q3-Zahlen 21:15 USA: American International Group Q3-Zahlen 21:30 USA: Apple Q4-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: VDA / VdiK / KBA - Kfz-Neuzulassungen 10/17

D: Tom Tailor Q3-Zahlen NL: Altice Q3-Zahlen D: Ferrari Q3-Zahlen USA: Philips Capital Markets Day, NY

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Arbeitsgericht Berlin verhandelt über Eilantrag der Flugbegleiter-Personalvertretung von Air Berlin gegen Entlassungen Die Klägerin begründet den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung u.a. mit fehlenden Verhandlungen über einen Sozialplan 10:00 D: Fortsetzung mündliche Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen Porsche und VW, Hannover In diesem Verfahren werden Klageverfahren von 42 Klägern beim Landgericht Hannover gebündelt. Die Kläger verlangen von der Porsche Automobil Holding SE und der Volkswagen AG Schadenersatz wegen angeblich falscher und irreführender Kapitalmarktinformationen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen an der Volkswagen AG. D: NOAH Conference - Branchen-Event der europäischen Internet- und Digitalwirtschaft (bis 03.11.), London

