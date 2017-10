=== 06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q, Göteborg *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q, München 07:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 9 Monate, Augsburg 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Augsburg *** 07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 3Q, Jona *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q, Paris 07:15 DE/Grenke AG, Ergebnis 9 Monate (11:30 Telefonkonferenz), Baden-Baden *** 07:20 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q, Bilbao *** 07:30 DE/Linde AG, Ergebnis 3Q (10:00 Herbst-PK), München *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,1% gg Vj *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 3Q, Courbevoie *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 3Q, Edinburgh *** 08:00 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q, Rom 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q, Madrid *** 08:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz), Wolfsburg *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober PROGNOSE: 101 zuvor: 101 09:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 9 Monate, Stockholm *** 09:15 DE/EZB-Direktor Praet, Keynote bei einer Konferenz des SAFE Policy Center, 15:30 Rede von OeNB-Gouverneur Nowotny, Frankfurt *** 10:00 ES/Senat, Sitzung zu den Plänen der Zentralregierung zum Entzug der Autonomierechte für Katalonien, Madrid *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 4Q 10:00 DE/Deutscher Städtetag, PK zu Forderungen der Städte an eine neue Bundesregierung, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Landgericht Braunschweig, Urteil im Verfahren Deutsche See gegen Volkswagen *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q, Whitehouse Station *** 13:00 FR/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede bei einer Vortragsveranstaltung in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Paris 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q, Irving *** 14:30 US/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,8% gg Vq zuvor: +1,0% gg Vq *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q, San Ramon 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Oktober (2. Umfrage) PROGNOSE: 100,8 1. Umfrage: 101,1 zuvor: 95,1 - EU/Ratingüberprüfung für Lettland (Fitch), Niederlande (Fitch), Ukaine (Fitch), Großbritannien (Fitch), EFSF (S&P), Italien (S&P), Deutschland (S&P), Großbritannien (S&P), Finnland (Moody's), Niederlande (Moody's) - Folgende Index-Änderung wird mit Handelsbeginn wirksam: ATX + NEUAUFNAHME - Bawag Group AG + HERAUSNAHME - RHI AG ===

