Die Niedrigzinsen der EZB haben strukturelle Haushaltsprobleme vieler Euro-Staaten keineswegs beseitigt - sondern nur verschleiert.

Haushaltskrise? War da was? Schaut man sich die Neuverschuldung der Euro-Staaten an, gleicht die Währungsunion einem Hort der Solidität. Die Defizitquote im Euro-Raum ist von 6,2 Prozent (2010) auf 1,5 Prozent (2016) gefallen. Derzeit geht die EU-Kommission davon aus, dass in diesem Jahr alle Euro-Staaten außer Spanien unter der sogenannten Maastricht-Grenze von drei Prozent bleiben. Gleichzeitig sind private Schulden in Krisenstaaten wie Portugal, Spanien, Irland oder Italien deutlich gesunken.

Doch Vorsicht: Dass die Staaten ihr Budget aktuell im Griff haben, liegt vor allem an der Niedrigzinsstrategie der Europäischen Zentralbank (EZB). Die expansive Geldpolitik hat Kredite der Euro-Länder um Milliarden ...

