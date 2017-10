Das florierende Werbegeschäft auf Smartphones und Tablets bringt Googles Mutterkonzern Alphabet ein Umsatzplus von rund 24 Prozent ein.

Ein boomendes Werbegeschäft auf Smartphones und Tablets füllt dem Internet-Riesen Google die Kassen. Der Mutterkonzern Alphabet wies am Donnerstag einen Umsatzsprung von rund 24 Prozent auf 27,8 Milliarden Dollar im dritten Quartal aus und übertraf die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn schoss um 33 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar in die Höhe - auch hier hatten die Experten mit weniger gerechnet. Es ist das 15. Mal in Folge, dass das Unternehmen in einem Quartal einen zweistelligen Umsatzanstieg binnen Jahresfrist erzielt.

Die ...

