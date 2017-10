Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STROMPREISE - Das Bundeswirtschaftsministerium will die Aufteilung Deutschlands in zwei Strompreiszonen verhindern. Dazu hat das Ministerium kurzfristig eine Änderung der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) in die Ressortabstimmung gegeben. In dem Begleitschreiben heißt es, die kurzfristige Änderung sei erforderlich, "weil die Gefahr besteht, dass es zu einer Teilung der deutschen Stromgebotszone kommen könnte". Die EU-Kommission hatte in der Vergangenheit mehrfach mit der Teilung gedroht. (Handelsblatt S. 14)

STROMPREISE - Die Netzentgelte werden zum großen Preistreiber für die Stromkunden. Für Privathaushalte sie binnen eines Jahres um fast 9 Prozent auf einen Rekordwert von durchschnittlich 7,30 Cent je Kilowattstunde gestiegen. Das geht aus einem noch internen Marktbericht von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt hervor. Die Netzkosten schlügen für die Verbraucher inzwischen stärker zu Buche als die jüngst leicht gesenkte Umlage für die Förderung erneuerbarer Energien. (FAZ S. 21)

VEGAN - "Der Umsatz von Fleischersatzprodukten ist stark rückläufig", heißt es in einer GfK-Studie mit Verweis auf aktuelle Untersuchungen des Verbraucherverhaltens. Die hohen Wachstumsraten aus der Anfangsphase des neuen Warensegments seien zunächst abgeflaut, mittlerweile nun lägen sie teils deutlich im Minus. "Viele haben die Produkte ausprobiert, der überwiegende Teil der Konsumenten hat es dann aber bei einem Versuch belassen", sagt GfK-Experte Wolfgang Adlwarth, demzufolge die Wiederkaufrate "eher gering" ist. "Das hat auch viel mit Produktenttäuschung zu tun", sagt er weiter. (Welt S. 11)

GENTECHNIK - Mit einem schon einmal erfolgreichen Schachzug will die SPD ein Verbot der grünen Gentechnik auf deutschen Feldern durchsetzen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat die SPD-Bundestagsfraktion einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, der den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen bundesweit unterbinden soll. Eine solche Regelung war in der großen Koalition am Streit zwischen SPD und Union gescheitert. Der neue Bundestag habe nun eine seltene Chance, heißt es bei der SPD. "Die bisherige Koalition ist nur noch geschäftsführend im Amt und die neue Koalition steht noch nicht", sagt die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Ute Voigt. Es gebe keine Koalitionszwänge, deshalb sei ein einmaliges Zeitfenster frei für eine "Gewissensentscheidung". (SZ S. 17)

