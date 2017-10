YellowScan wird die leichten LiDAR-Sensoren der Serie VLP-16 Puck von Velodyne für das hochmoderne LiDAR-Luftsystem Surveyor einsetzen

Velodyne LiDAR Inc., der weltweite Marktführer im Bereich bildverarbeitender 3D-Systeme für autonome Fahrzeuge, hat heute eine Partnerschaft mit YellowScan angekündigt, in deren Rahmen die LiDAR-Sensoren VLP-16 Puck und VLP-16 Puck LITE des Unternehmens für ein schlüsselfertiges, zuverlässiges LiDAR-System für anspruchsvolle UAV-Anwendungen in Surveyor von YellowScan integriert werden sollen.

Echtzeit-LiDAR-Systeme für UAV werden rund um die Welt für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen wie Vermessungen, Bauprojekte, Archäologie und Umweltwissenschaften genutzt, bei denen die ultrakompakten 3D-Laserkartierungslösungen von YellowScan gefragt sind. YellowScan bietet durch die Kombination seiner LiveStation-App mit den unschlagbaren Kapazitäten zur 3D-Datenerfassung in Echtzeit der Velodyne-Sensoren VLP-16 Puck und VLP-16 Puck LITE beide jeweils mit einem horizontalen Sichtfeld (FoV) von 360° und einer Reichweite von 100 Metern sowie einem Gewicht von nur 830 bzw. 590 Gramm ein Surveyor-Komplettsystem, das für kurzfristig benötigte Datenverarbeitung auf jeder Drohne angebracht werden kann. Das Ergebnis ist eine Plattform für LiDAR-Monitoring während des Fluges in Echtzeit, auf der die Nutzer sehen können, wie die endgültige Karte während des Einsatzes der Drohne in Echtzeit generiert wird, und auf der die grundlegenden Datensätze für Karten unmittelbar nach dem Einsatz verfügbar sind.

"YellowScan ist bekannt für sein Engagement für die Bereitstellung zuverlässiger und benutzerfreundlicher Sensorlösungen für die UAV-Branche, weshalb die Sensoren des Typs VLP-16 Puck eine naheliegende Wahl für das Surveyor-System sind", sagte Erich Smidt, Executive Director für Europa bei Velodyne LiDAR. "Die VLP-16-Puck-Sensoren gehören zu unseren neuesten Angeboten. Dabei wurden etliche Anstrengungen unternommen, um ihr Gewicht zu senken und gleichzeitig die Auflösung und Zuverlässigkeit beizubehalten, die man von den branchenführenden LiDAR-Sensoren von Velodyne erwartet."

"YellowScan Surveyor, die LiDAR-Komplettlösung, in die der hochmoderne Sensor VLP-16 von Velodyne integriert wird, ermöglicht es Kartierungsfachleuten, in weniger Zeit mehr zu erreichen. Grund sind die enorm hohe Dichte und die präzisen Messungen, die man durch UAV erhält", sagte Tristan Allouis, CTO von YellowScan.

YellowScan wird das LiDAR-System Surveyor vom 24. bis 26. Oktober an der Commercial UAV Expo in Las Vegas vorstellen. Das Unternehmen wird ferner am 27. Oktober von 10 bis 14 Uhr im College of Southern Nevada in der Stadt Henderson in Nevada eine Einzelvorführung veranstalten, an der die Teilnehmer sehen können, wie man ein UAV startet und zurückholt, das mit einem YellowScan Surveyor ausgestattet ist. Die Teilnehmer werden außerdem sehen können, wie der Sensor den Interessenbereich (Area of Interest, AOI) über LiveStation abdeckt und wie man die Dateien nach dem Flug zu einer Punktwolke weiterverarbeitet.

Über Velodyne LiDAR

Velodyne wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Das Technologieunternehmen ist weltweit für seine Echtzeit-3D-LiDAR-Sensoren bekannt. Das Unternehmen entwickelte sich weiter, nachdem Gründer/Erfinder David Hall 2005 den HDL-64 Solid-State Hybrid LiDAR Sensor erfunden hatte. Seitdem konnte sich Velodyne LiDAR Inc. als unübertroffener Marktführer von bildverarbeitenden 3D-Systemen in Echtzeit etablieren, die in zahlreichen kommerziellen Anwendungen eingesetzt werden: von autonomen Fahrzeugen über Fahrzeugsicherheitssysteme, mobiles Mapping und Luftbildvermessung bis hin zu Sicherheit. Die Produkte des Unternehmens reichen von der leistungsstarken Surround-Optik Ultra-Puck VLP-32 über den klassischen HDL-32/64 und den kostengünstigen VLP-16 bis hin zum kommenden verborgenen Velarray. Die umfassende Reihe der Wahrnehmungssoftware und damit zusammenhängender Algorithmen von Velodyne stellt das Fundament für seine bildverabreitenden Systeme dar. Velodyne unterstützt Kunden aus Niederlassungen in San Jose, Detroit, Frankfurt und Peking. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.velodynelidar.com.

Über YellowScan

YellowScan konzipiert, entwickelt und produziert Lösungen für die UAV-Kartierung für professionelle Anwendungsbereiche. Diese vollständig integrierten, ultraleichten und benutzerfreundlichen sowie hoch automatisierten Tools zur Datenerfassung werden von Kunden auf der ganzen Welt in Bereichen wie Vermessung, Forstwirtschaft, Umweltforschung, Archäologie, Korridor-Mapping, Bauwesen und Bergbau eingesetzt. Mit mehr als zehn Jahren praktischer Erfahrung engagiert sich YellowScan dafür, ein Höchstmaß an Leistung, Zuverlässigkeit und Stabilität für seine Lösungen zu liefern. Unsere Plattformen wurden auf der ganzen Welt in verschiedenen Umgebungen praktisch getestet (Tropenwald, vegetationsloser Boden, Gebirge, Flüsse, Küsten, Tagebau, Hochspannungsleitungen). Weitere Informationen erhalten Sie unter der Adresse www.yellowscan.fr oder per E-Mail an atcontact@yellowscan.fr.

