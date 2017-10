WashTec AG: Kräftige Umsatz- und Ergebnissteigerung

Kräftige Umsatz- und Ergebnissteigerung

- Umsatz wächst um 20,3% bzw. Mio. EUR 52,7 auf Mio. EUR 312,5 (Vorjahr: Mio. EUR 259,8)

- EBIT steigt um 49,2% bzw. Mio. EUR 12,4 auf Mio. EUR 37,6 (Vorjahr: Mio. EUR 25,2)

- Wachstum in Europa und Nordamerika getrieben von Maschinen und Service

- Ausblick für Gesamtjahr unverändert: Umsatz mindestens Mio. EUR 420 bei mindestens 12,0 % EBIT-Rendite

Augsburg, 27. Oktober 2017 - Der Umsatz der WashTec-Gruppe - dem führenden Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit - lag nach einem erneut starken dritten Quartal (Q3 2017: Mio. EUR 102,6; Vorjahr: Mio. EUR 90,6) mit Mio. EUR 312,5 um Mio. EUR 52,7 bzw. 20,3% über der Vorjahresperiode (Mio. EUR 259,8). Wie auch in den früheren Quartalen wurde das Umsatzwachstum vor allem im Bereich Maschinen und Service erzielt. Sowohl Europa (+15,2% bzw. Mio. EUR 32,4 Umsatz) als auch Nordamerika (+60,8% bzw. Mio. EUR 23,4 Umsatz) entwickelten sich anhaltend positiv über alle Kundensegmente. In Nordamerika trugen besonders Großkunden zu dem überproportionalen Zuwachs bei. Die Umsatzsteigerung im dritten Quartal lag mit 13,2% erneut im zweistelligen Bereich.

Das EBIT verbesserte sich bei gleichzeitigen Investitionen in weiteres Wachstum im Wesentlichen aufgrund der positiven Umsatzentwicklung überproportional um 49,2% auf Mio. EUR 37,6 (Vorjahr: Mio. EUR 25,2). Das EBIT im dritten Quartal stieg um 30,9% bzw. Mio. EUR 3,0 auf Mio. EUR 12,7 (Vorjahr: Mio. EUR 9,7), die EBIT-Rendite lag bei 12,3% (Vorjahr: 10,7%).

Die Bilanzstruktur von WashTec ist unverändert solide. Die Eigenkapitalquote verringerte sich gegenüber dem Jahresende 2016 von 40,1% auf 35,4% und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahreszeitpunkts. Der Netto-Cashflow sank per September 2017 auf Mio. EUR 18,8 (Vorjahr: Mio. EUR 28,5). Dabei ist zu beachten, dass in diesem Jahr außerordentlich hohe Steuerzahlungen auf die Ergebnisse der Vorjahre geleistet wurden, während im Vorjahr eine Kapitalertragsteuer-Erstattung enthalten war. Bereinigt um diese Sondereffekte stieg der Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit um 3,0% bzw. Mio. EUR 0,7.

Ausblick für 2017 unverändert: Umsatzwachstum auf mindestens Mio. EUR 420 bei mindestens 12,0% EBIT-Rendite

Die Prognose bleibt gegenüber dem Halbjahresbericht unverändert. Im letzten Quartal erwartet die Gesellschaft Umsätze in der Größenordnung des Vorjahresquartals.

Allgemeiner Risikohinweis

Die im Geschäftsbericht 2016 enthaltene Prognose der übrigen definierten Kennzahlen gilt fort. Eine Prognose für 2017 ist mit Unsicherheiten versehen, die einen erheblichen Einfluss auf die prognostizierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung haben können.

Den vollständigen Quartalsbericht und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.washtec.de.

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit. Insgesamt beschäftigt WashTec über 1.700 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in allen wesentlichen Märkten in Europa, Nordamerika sowie China und Australien präsent. Darüber hinaus verfügt WashTec über ein breites Netz von selbständigen Vertriebspartnern und ist so insgesamt in rund 70 Ländern der Welt vertreten.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

(Definitionen der Kennzahlen siehe Glossar im Geschäftsbericht 2016)

Mio. EUR, IFRS Q1 - Q3 2017 Q1 - Q3 2016 Veränderung in % Umsatz 312,5 259,8 +20,3 EBITDA 44,9 32,0 +40,3 EBIT 37,6 25,2 +49,2 EBIT-Rendite 12,0 % 9,7 % - EBT 37,2 25,0 +48,8 Konzernergebnis 26,2 17,4 +50,6 Ergebnis je Aktie* (in EUR) 1,96 1,30 +50,8 Netto-Cashflow 18,8 28,5 -34,0 Free Cashflow 11,0 14,8 -25,7 Mio. EUR, IFRS 30. September 17 31. Dez. 16 Veränderung abs. Bilanzsumme 236,7 218,1 +18,6 Eigenkapital 83,9 87,4 -3,5 Eigenkapitalquote 35,4% 40,1% - Netto-Finanzverschuldung 23,3 4,5 +18,8 Netto-Umlaufvermögen 97,7 91,5 +6,2 Mitarbeiter 1.812 1.767 +45 * Grundlage: durchschnittliche Zahl der Aktien 13.382.324 Kontakt: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Tel.: +49 (0)821 - 55 84 - 0 Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135

