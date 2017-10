Nemetschek SE setzt im dritten Quartal prozentual zweistelliges Wachstum bei hoher Profitabilität fort

Corporate News

Nemetschek Group setzt im dritten Quartal prozentual zweistelliges Wachstum bei hoher Profitabilität fort

- Weiterhin starke Entwicklung trotz negativer Währungseinflüsse im Q3: Neun-Monats-Umsatz wächst um 18,1% auf 289,8 Mio. Euro

- EBITDA steigt auf 76,5 Mio. Euro

- EBITDA-Marge zum 30. September 2017 mit hohen 26,4% nahezu auf Niveau des Vorjahreszeitraums trotz strategischer Investitionen

- Erwartungen für das Gesamtjahr 2017 bestätigt

München, 27. Oktober 2017 - Die Nemetschek Group (DE ISIN 0006452907), einer der international führenden Softwarehersteller für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction), hat ihr starkes Wachstum fortgesetzt und ihre Profitabilität auf hohem Niveau gehalten. Dies gelang trotz negativer Währungseinflüsse im dritten Quartal durch den Wertanstieg des Euro gegenüber dem US-Dollar. Die größten Wachstumsimpulse kamen dabei aus dem Ausland und aus den wiederkehrenden Umsätzen aus Wartungsverträgen und Mietmodellen.

Wesentliche Erfolgskennzahlen des Konzerns

- Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um 14,3% (währungsbereinigt: 17,3%) auf 95,8 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 83,9 Mio. Euro). Das organische Wachstum betrug dabei 12,0% (währungsbereinigt: 14,9%). Der Neun-Monats-Umsatz lag mit 289,8 Mio. Euro um 18,1% (währungsbereinigt: 18,3%) über dem entsprechenden Vorjahreswert (245,4 Mio. Euro), wobei das organische Wachstum auf 13,9% (währungsbereinigt: 14,1%) kam.

- Die Nemetschek Group hat ihre internationale Ausrichtung weiter gestärkt. Der Umsatz im Ausland stieg in den ersten neun Monaten dieses Jahres überproportional zum Gesamtumsatz um 21,7% auf 202,0 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 166,0 Mio. Euro). Wachstumsregionen waren vor allem Nordamerika, Asien und Skandinavien. Ungeachtet des starken Wachstums im Ausland konnte Nemetschek auch in Deutschland prozentual zweistellig zulegen und den Umsatz von Januar bis September um 10,6% auf 87,8 Mio. Euro steigern.

- Mit einem Plus von 27,2% auf 134,8 Mio. Euro (9 Monate 2016: 106,0 Mio. Euro) stellten die wiederkehrenden Umsätze aus Wartungsverträgen und Mietmodellen einen weiteren Wachstumstreiber dar. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz stieg auf 46,5%. Die Umsätze mit Software-Lizenzen erhöhten sich um 10,6% auf 142,8 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 129,0 Mio. Euro).

- Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Q3 2017 überproportional zum Umsatz um 18,1% (währungsbereinigt: 23,0%) auf 24,8 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 21,0 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge im dritten Quartal erhöhte sich dementsprechend auf 25,9% (Q3 2016: 25,1%). Das Neun-Monats-EBITDA stieg um 14,9% (währungsbereinigt: 16,9%) auf 76,5 Mio. Euro (Vorjahr: 66,6 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge erreichte in den ersten neun Monaten 2017 trotz strategischer Investitionen in zukünftiges Wachstum mit 26,4% nahezu das hohe Niveau des Vorjahreszeitraums (27,1%).

- Der Jahresüberschuss (Konzernanteile) erhöhte sich um 18,1% auf 42,8 Mio. Euro (9 Monate 2016: 36,3 Mio. Euro). Das Neun-Monats-Ergebnis je Aktie stieg von 0,94 auf 1,11 Euro.

"Nach den ersten neun Monaten und dem bisherigen Verlauf des Schlussquartals liegen wir trotz wachsender negativer Währungseinflüsse auf gutem Weg zu einem weiteren Rekordjahr. Die Geschäftsentwicklung bestätigt uns in unseren strategischen Initiativen wie Produktinnovationen und verstärkte Internationalisierung. Wir wachsen organisch zweistellig und beschleunigen dieses Wachstum durch unsere Akquisitionen", so Patrik Heider, Sprecher des Vorstands und CFOO der Nemetschek Group.

Entwicklung der Segmente in den ersten neun Monaten 2017 Im Segment Planen stiegen die Umsätze um 12,1% auf 181,9 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 162,3 Mio. Euro). Das rein organische Wachstum ohne die zu Beginn des Jahres akquirierte dRofus (Umsatzbeitrag 3,9 Mio. Euro) betrug rund 10%. Das EBITDA legte um 10,3% auf 50,5 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 45,8 Mio. Euro) zu. Die operative Marge lag damit nahezu unverändert zum Vorjahr bei 27,8% (Vorjahreszeitraum: 28,2%).

Das stärkste Wachstum verzeichnete das Segment Bauen. Der Segmentumsatz erhöhte sich um 36,5% auf 84,6 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 62,0 Mio. Euro). Organisch - ohne die akquirierte SDS/2 mit einem Umsatzbeitrag von 8,2 Mio. Euro - stieg der Umsatz um rund 26%. Das EBITDA erhöhte sich überproportional zum Umsatz um 58,9% auf 18,4 Mio. Euro (9 Monate 2016: 11,5 Mio. Euro), so dass die EBITDA-Marge einen Sprung von 18,6% auf 21,7% machte.

Das Segment Nutzen steigerte die Umsätze in den ersten neun Monaten 2017 um 17,7% auf 5,8 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 5,0 Mio. Euro). Das EBITDA stieg auf 1,2 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge lag mit 20,1% leicht über dem Niveau des Vorjahres (19,3%).

Die Umsätze im Segment Media & Entertainment erhöhten sich in den ersten neun Monaten auf 17,5 Mio. Euro, ein Anstieg von 8,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (16,1 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge kam auf 36,9% (Vorjahr: 39,7%).

Ausblick: Prognose für 2017 bestätigt Der Vorstand rechnet ohne Währungseinflüsse mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von 395 Mio. Euro bis 401 Mio. Euro (+17% bis +19% zum Vorjahr), wobei das rein organische Wachstum zwischen 13% bis 15% erwartet wird. Dabei kann es zu weiteren negativen Auswirkungen von Wechselkursschwankungen insbesondere von Euro zu US-Dollar kommen.

Beim Konzern-EBITDA rechnet der Vorstand mit einem Anstieg auf 100 Mio. Euro bis 103 Mio. Euro. Ziel ist, trotz strategischer Investitionen in künftiges Wachstum und noch unterdurchschnittlicher EBITDA-Margen bei den stark expandierenden akquirierten Marken das hohe Margenniveau aus dem Jahr 2016 zu halten.

Kennzahlen im Überblick

In Mio. Euro Q3 Q3 in % 9M 9M in % 2017 2016 (FX-adj) 2017 2016 (FX-adj) Umsatz 95,8 83,9 +14,3% 289,8 245,4 +18,1% (+17,3%) (+18,3%) - davon Software-Lizenzen 45,9 43,3 +6,0% 142,8 129,0 +10,6% - davon wiederkehrende 46,1 37,3 +23,7% 134,8 106,0 +27,2% Umsätze EBITDA 24,8 21,0 +18,1% 76,5 66,6 +14,9% (23,0%) (16,9%) Marge 25,9- 25,1- 26,4% 27,1% % % EBITDA (ohne 24,8 21,0 +18,1% 76,5 64,7 +18,3% Sondereffekt) Marge (ohne Sondereffekt) 25,9- 25,1- 26,4% 26,4% % % EBITA (normalized EBIT) 22,8 19,2 +19,0% 70,5 61,3 +15,1% Marge 23,8- 22,8- 24,3% 25,0% % % Jahresüberschuss 15,1 12,1 +25,4% 42,8 36,3 +18,1% (Konzernanteile) Ergebnis je Aktie in Euro 0,39 0,31 +25,4% 1,11 0,94 +18,1% Jahresüberschuss 17,4 14,2 +22,6% 50,0 42,3 +18,3% (Konzernanteile) vor PPA-Abschreibungen Ergebnis je Aktie vor 0,45 0,37 +22,6% 1,30 1,10 +18,3% Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) Kennzahlen Segmente

In Mio. Euro Q3 Q3 in % 9M 9M in % 2017 2016 (FX-adj) 2017 2016 (FX-adj)

Planen Umsatz 61,0 55,5 +10,0% 181,9 162,3 +12,1% (+12,3%) (+12,2%) EBITDA 17,4 16,6 +5,2% 50,5 45,8 +10,3% Marge 28,5% 29,8% 27,8% 28,2% Bauen Umsatz 27,5 21,6 +27,0% 84,6 62,0 +36,5% (+32,3%) (+36,5%) EBITDA 5,6 2,4 +127,7% 18,4 11,5 +58,9% Marge 20,2% 11,3% 21,7% 18,6% Nutzen Umsatz 2,1 1,7 +18,0% 5,8 5,0 +17,7% EBITDA 0,5 0,4 +23,0% 1,2 1,0 +22,3% Marge 23,8% 22,8% 20,1% 19,3% Media & Entertainment Umsatz 5,3 5,0 +5,6% 17,5 16,1 +8,7% (+9,2%) (+9,7%) EBITDA 1,4 1,6 -16,0% 6,5 6,4 +1,0% Marge 25,9% 32,5% 36,9% 39,7%

Der vollständige 9-Monatsbericht 2017 steht auf der Website des Unternehmens

unter Investor Relations zum Download bereit.

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group Stefanie Zimmermann Investor Relations +49 89 540459 250 szimmermann@nemetschek.com

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group steht für die Digitalisierung in der Baubranche. Mit unseren Software-Lösungen werden Gebäude, Brücken oder Tunnel über verschiedene Disziplinen hinweg professionell und ganzheitlich geplant, noch bevor der erste Spatenstich erfolgt. Durch die Holding-Struktur der Nemetschek Group können unsere 15 starken Marken unternehmerisch agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit ihren weltweit 2,3 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Mit unserem Open BIM-Ansatz heben wir Building Information Modeling auf das nächste Level: Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen können sicher und reibungslos Daten austauschen und die besten Lösungen für ihre Anforderungen wählen. So werden Bauprojekte effizienter und flexibler durchgeführt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.000 Experten, die die AEC-Industrien (Architecture, Engineering, Construction) der Zukunft bauen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2016 einen Umsatz in Höhe von 337,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 88,0 Mio. Euro.

