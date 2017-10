Valora: Vollzug der Übernahme des Food-Service-Unternehmens BackWerk

DGAP-News: Valora Management GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot Valora: Vollzug der Übernahme des Food-Service-Unternehmens BackWerk 27.10.2017 / 07:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Valora: Vollzug der Übernahme des Food-Service-Unternehmens BackWerk

Valora hat die Akquisition des in Deutschland ansässigen Food-Service-Unternehmens BackWerk per 26. Oktober 2017 erfolgreich vollzogen. Sie übernimmt BackWerk vom schwedischen Finanzinvestor EQT. Der Kaufpreis für die vollständige Übernahme beläuft sich auf rund EUR 190 Mio. Das Deutsche Bundeskartellamt hat dem Kauf ohne Auflagen zugestimmt.

BackWerk betreibt in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz und in Slowenien ein Franchise-Netzwerk mit mehr als 340 Filialen. Valora wird durch die Übernahme einer der führenden vertikal integrierten Food-Service-Anbieter in Deutschland und erschließt neues Wachstumspotenzial in seinen Kernmärkten mit attraktiven Umsatz- und Margensynergien. Nach Abschluss der Konsolidierungs- und Fokussierungsstrategie investiert Valora nun wie angekündigt in ihre internationale Wachstumsstrategie.

Die in der Schweiz ansässige Valora Gruppe hat sich über die letzten Jahre auf ihr Kerngeschäft fokussiert und ist heute ein führendes Unternehmen im kleinflächigen Retail an Hochfrequenzlagen im deutschsprachigen Europa. Gleichzeitig verfügt sie im Backwaren- und Laugenbereich von der Produktion bis zum Einzelhandel über eine integrierte Wertschöpfungskette.

Valora führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2 800 Convenience- und Food-Service- Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und Frankreich. Täglich besuchen über eine Million Kunden die kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformate und nutzen die bekannten Eigenmarken. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und ok.-. Außerdem betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Insgesamt arbeiten rund 15 000 Menschen im Netzwerk der Valora Gruppe. Das Unternehmen erzielt jährlich einen Außenumsatz von über CHF 2.7 Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

Weitere Informationen unter www.valora.com.

27.10.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

623255 27.10.2017

AXC0035 2017-10-27/07:01