Liebe Leser,

die vorläufigen Quartalszahlen schicken die Wirecard wieder in Richtung Jahreshoch. Das Wachstum wird weiter fortgesetzt und schiebt die Umsätze weiter an. Gegenüber dem Vorjahresquartal können die Umsätze deutlich zulegen und steigen auf 406,5 Mio. Euro. Das ist eine Verbesserung um mehr als 50 %! Die ersten neun Monate des Jahres 2017 waren in Summe auch erfolgreicher als der Vergleichszeitraum 2016.

EBITDA-Prognose wird leicht angehoben und beträgt nun 398 Mio. Euro ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...