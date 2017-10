The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.10.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.10.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA NJF1 XFRA CA6281982026 MUSTANG MINLS CORP. EQ01 EQU EUR N

CA NXFE XFRA CA69480L1076 PACIFIC RIM COBALT CORP. EQ01 EQU EUR N

CA 4RO XFRA CA7766521099 ROOTS CORP. EQ01 EQU EUR N

CA MAC2 XFRA SE0010469098 ARCAM AB -ANR.(2)- EQ01 EQU EUR N