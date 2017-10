The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.10.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.10.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A0S88R1 DG HYP PF.R.942 BD00 BON EUR N

CA BNTA XFRA DE000A1MLWH7 EYEMAXX REAL ESTATE AG 17 BD00 BON EUR N

CA PCZC XFRA DE000A1R0TF3 PROCREDIT HOLDING 12/17 BD00 BON EUR N

CA FBKA XFRA XS0849733273 QNB FINANSBANK 12/17 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US001055AD49 AFLAC 2039 BD01 BON USD N

CA XFRA US00846UAC53 AGILENT TECHS 07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US01449JAL98 ALERE INC. 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA US31770NAA00 QNB FINANSBANK 2017 144A BD01 BON USD N

CA KLAA XFRA US482480AB63 KLA-TENCOR CORP. 14/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US918204AS70 V.F. 2017 BD01 BON USD N

CA GZCD XFRA XS0290581569 GAZ CAPITAL 07/17MTN REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0554658947 RABOBK NEDERLD 10/17 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1365236196 WORLD BK 16/26 MTN BD02 BON USD N

CA BSD4 XFRA ES06139009Q9 BCO SANTANDER -ANR.- EQ01 EQU EUR N