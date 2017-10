FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.10.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.10.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UUM XFRA US91529Y1064 UNUM GROUP DL-,10 0.195 EUR

98P XFRA US69349H1077 PNM RESOURCES INC. 0.205 EUR

NVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.847 EUR

DG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. A DL-,0001 0.389 EUR

9DM XFRA US25820R1059 DORCHESTER MINERALS DL-01 0.241 EUR

BBN XFRA US09253U1088 BLACKSTONE GROUP L.P. 0.372 EUR

TEQ XFRA NO0010063308 TELENOR ASA NK 6 0.368 EUR

G7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01 0.489 EUR

RKD XFRA JP3984200000 ROCK FIELD CO. LTD 0.067 EUR

HF7N XFRA US4104952043 HANMI FINL NEW DL-,001 0.178 EUR

4UP XFRA US90290N1090 USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 0.444 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

ACOF XFRA SE0006886750 ATLAS COPCO A 0.350 EUR

ACOG XFRA SE0006886768 ATLAS COPCO B FREE 0.350 EUR