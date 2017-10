FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.10.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.10.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MV9A XFRA US02364W2044 AMERICA MOVIL A ADR/20

NJF XFRA CA6281981036 MUSTANG MINLS CORP.

CIDA XFRA BRCMIGACNPR3 CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB-

WLN XFRA AU000000ALF9 AUSTRALIAN LEADERS FD LTD

L6BA XFRA ES0168675090 LIBERBANK S.A. EO -,02

P9F1 XFRA US36117V1052 FUTURE FINTECH GRP

7FM1 XFRA CA31808G2027 FINORE MINING INC.