FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.10.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.10.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.10.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.10.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SNO XFRA HK0083000502 SINO LD CO.
BBU XFRA KYG1179M1078 BLOOMAGE BIOTECH. HD -,01
PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.10.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.10.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SNO XFRA HK0083000502 SINO LD CO.
BBU XFRA KYG1179M1078 BLOOMAGE BIOTECH. HD -,01
PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A