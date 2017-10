Toronto (ots/PRNewswire) -



NexJ wurde ausgewählt, um Relationship Managern der Bank zu helfen, Kunden besser zu verstehen, Chancen zu erkennen und zusammenzuarbeiten, um Vertriebseffizienz und -effektivität zu steigern



NexJ Systems Inc. (http://www.nexj.com/) (TSX: NXJ), ein Anbieter von Managementlösungen für Unternehmenskunden der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche, gab heute bekannt, dass der Unternehmensbereich Wholesale Banking von Emirates NBD, eine führende Bankengruppe in der MENA-Region, sich für NexJ CRM zur Umsetzung ihres Programms "Wholesale Banking Sales Transformation" entschieden hat.



Die Lösung wird den Nutzern im Wholesale Banking innerhalb der Konzerngesellschaften von Emirates NBD bereitgestellt.



"Wir freuen uns darüber, unseren globalen Bankkundenstamm in der MENA-Region ausbauen zu können", sagte Richard J. Broley, Chief Operating Officer von NexJ Systems Inc. "NexJ CRM wird die Relationship Manager von Emirates NBD mit den besten Tools ausstatten, die sie zur Verwirklichung der Vision der Bank benötigen, sich weltweit als der am meisten geschätzte Finanzdienstleister mit Sitz im Nahen Osten Anerkennung zu verschaffen."



Emirates NBD suchte nach einer Enterprise-CRM-Lösung mit umfassenden Banking-Funktionen, die ihren Relationship Managern als zukunftsweisende CRM-Workbench zur Digitalisierung von Vertriebsprozessen dient, einen datengesteuerten Verkaufsansatz ermöglicht und die Effizienz und Effektivität des Vertriebs steigert. Die Lösung sollte umfangreiche Funktionalität für die folgenden Aspekte bereitstellen: Optimierung und Verbesserung von Kundeninformationen und -einblicken; Account-Planung, Vorbereitung und Pipeline-Management; Beziehungsmanagementprozesse; automatisierte Verkaufsprozesse; Vertriebs-Wissensdatenbank und Vertriebsunterstützung.



Die Angleichung der Geschäftsanforderungen an CRM wird in der Finanzdienstleistungsbranche immer wichtiger. Branchenspezifisches, bzw. vertikales CRM stößt bei Finanzdienstleistern auf rechtzeitige Berücksichtigung, stellt Forrester Research Inc. fest, das davon ausgeht, dass vertikales CRM in fünf Jahren das bevorzugte CRM sein wird. Forrester ist davon überzeugt, dass diese Lösungen Unternehmen eine schnellere Amortisierungszeit, Zugriff auf branchenunabhängige Analysen und KPIs ermöglichen und die Akzeptanz und "den Erfolg von Anwendern steigern, da sie Standard-Business-Logik, Branchenkonditionen und Regulierungen unterstützen." (Kate Leggett, Forrester Research Inc., Vendor Landscape: The Growing Demand for Vertical CRM Solutions. [Die wachsende Nachfrage nach vertikalen CRM-Lösungen])



"Die Ergebnisse unseres Wirksamkeitsnachweises haben gezeigt, dass die Technologieplattform von NexJ die Wahl war, um unsere Anforderungen in Bezug auf Integration, funktionsübergreifenden Workflow und unternehmensweite Sicherheit zu erfüllen", sagte Jonathan Morris, Senior Executive Vice President und Bereichsleiter Wholesale Banking bei Emirates NBD. "Wir sind zuversichtlich, dass das Zusammenspiel von NexJs Kenntnissen des Businessbereichs und seiner Lieferbereitschaft die Grundlage für eine erfolgreiche, lang anhaltende und strategische Partnerschaft bildet."



Informationen zu NexJ Systems Inc.



NexJ Systems bietet Managementlösungen für Unternehmenskunden der Finanzdienstleistungsbranche (http://www.nexj.com/products-solutions/ topics/crm-for-financial-services/). Unsere Lösungen umfassen branchenspezifisches Customer Relationship Management (CRM), um die Zusammenarbeit zwischen Ländern, Regionen und Teams zu ermöglichen; Customer Process Management (CPM) für Kunden-Onboarding mit KYC und AML zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie Customer Data Management (CDM), um digitale Transformation und Kundenanalysen im gesamten Unternehmen zu unterstützen. Unsere Lösungen führen Informationen aus mehreren Systemen zu einer einheitlichen Darstellung zusammen, um Unternehmen zu helfen, Informationen über ihre Kunden besser zu verstehen und auszutauschen, um die Kundenbindung zu erhöhen, Cross-Selling zu fördern und die Kundenerfahrung zu verbessern.



NexJ mit Sitz in Toronto hat Kunden in ganz Nordamerika, EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen über NexJ erhalten Sie unter http://www.nexj.com, über E-Mail unter info@nexj.com oder telefonisch unter +1-416-222-5611. Folgen Sie uns auf Social Media: LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook oder Google+.



