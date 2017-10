ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Flaute an den Finanzmärkten gut überstanden. Nicht nur die wichtige Vermögensverwaltung konnte ihren Gewinn im dritten Quartal steigern, sondern selbst die vom allgemein mauen Wertpapier-Handel besonders betroffene Investmentbanking-Sparte. Konzernweit stieg der Gewinn der UBS im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 946 Millionen Franken (811 Mio Euro), wie das Geldhaus am Freitag in Zürich mitteilte.

"Wir erzielten erneut gute Resultate in allen Unternehmensbereichen, mit Asien/Pazifik als einem wichtigen Treiber des profitablen Wachstums", erklärte Bankchef Sergio Ermotti. Zu dem Gewinnplus trug auch das milliardenschwere Sparprogramm bei, das laut Management im Plan liegt. Doch sogar auf der Einnahmenseite konnte die UBS zulegen: Die Erträge stiegen um 1 Prozent auf 7,15 Milliarden Franken. Zum Vergleich: Die Deutsche Bank hatte nicht zuletzt wegen eines Einbruchs im Anleihehandel einen konzernweiten Erlösrückgang von 10 Prozent im Quartal hinnehmen müssen.

Der UBS kommt ihre starke Stellung in der Vermögensverwaltung zugute, die der mit Abstand wichtigste Bereich der Bank ist. Das Geschäft gilt als einträglich und stabil zugleich. Allerdings hatten die von Bloomberg befragten Analysten noch ein besseres Abschneiden erwartet und im Schnitt einen Überschuss von 1,1 Milliarden Franken geschätzt./das/she

