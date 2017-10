Henkel baut sein Geschäft in den USA aus und kauft die nordamerikanische Friseursparte von Shiseido für 485 Millionen US-Dollar.

Der Klebstoff- und Konsumgüterhersteller Henkel verstärkt sein Schönheitsproduktegeschäft in den USA. Für einen Kaufpreis von 485 Millionen US-Dollar kaufe Henkel das nordamerikanische Friseurgeschäft von Shiseido, wie der Konzern am späten Donnerstagabend in Düsseldorf ...

