Medienmitteilung

Zürich, 27. Oktober 2017

LafargeHolcim in Gesprächen mit PPC

LafargeHolcim gibt bekannt, dass sich der Konzern in Gesprächen mit dem Verwaltungsrat von Pretoria Portland Cement Ltd. (PPC) bezüglich einer möglichen Transaktion in Afrika befindet. PPC ist ein führender regionaler Zementhersteller mit Präsenz im südlichen und östlichen Afrika.

Bislang wurde keine Einigung mit PPC erreicht und es kann zu diesem Zeitpunkt nicht garantiert werden, dass eine Transaktion zu Stande kommen wird.

Diese Medienmitteilung enthält Insider-Informationen.