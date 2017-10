FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - RALLY GEHT WEITER - Gestützt auf einen schwachen Euro und starke Zahlen der US-Technologiekonzerne wie Alphabet, Amazon und Microsoft dürfte der Dax zum Handelsbeginn am Freitag seine Rally fortsetzen. Der Broker IG Markets indizierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels auf 13 207 Punkte und damit 0,56 Prozent über dem Schluss vom Vortag. Am Donnerstag hatte der Dax am späten Nachmittag nach der EZB-Sitzung und neuen Nachrichten zur Katalonien-Krise rasant zugelegt und war in der Spitze um bis zu 1,48 Prozent auf das Rekordhoch von 13 144,65 Zähler geklettert.

USA: - DOW ERHOLT - Die Standardwerte-Indizes an der Wall Street haben sich am Donnerstag dank guter Unternehmenszahlen vom Rücksetzer am Mittwoch erholt. Dagegen schwächelte die Technologiebörse Nasdaq erneut. Neben der Flut von Geschäftsberichten standen die Spekulationen über die Nachfolge von US-Notenbankchefin Janet Yellen und der angekündigte, vorsichtige Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus ihrer ultralockeren Geldpolitik im Fokus. Dass nach dem US-Senat nun auch das Repräsentantenhaus den Haushaltsentwurf für 2018 verabschiedet und damit den Weg für die geplante Steuerreform von Präsident Donald Trump freigemacht hat, sorgte für keine erkennbaren Kursimpulse.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE IN JAPAN - Die freundliche Stimmung an den Akteinmärkten rund um den Globus hat auch in Asien für Kursgewinne gesorgt. Starke Zahlen der US-Technologiekonzerne wie Alphabet, Amazon und Microsoft und die zunehmende Aussicht auf Steuerreformen in den USA sorgten für Schwung. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,15 Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die 300 größten Werte an den Börsen Shanghai und Shenzhen abbildet, kletterte um 0,39 Prozent. Australien verzeichnete hingegen leichte Kursverluste. Dort belastete die Regierungskrise. Die Regierung hatte ihre Mehrheit im Parlament eingebüßt.

DAX 13.133,28 1,39% XDAX 13.153,33 1,32% EuroSTOXX 50 3.637,20 1,27% Stoxx50 3.187,66 1,12% DJIA 23.400,86 0,31% S&P 500 2.560,40 0,13% NASDAQ 100 6.037,87 -0,28% Nikkei 225 21 989,87 +1,15% (7:15 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - LEICHTER ABGABEDRUCK - Der Bund Future dürfte am Freitag aufgrund der Vorgaben aus Asien und den Kursgewinnen am Vortag aus Sicht der National-Bank tendenziell unter leichten Abgabedruck geraten. Der vorsichtige Ausstieg der Europäischen Zentralbank aus der ultralockeren Geldpolitik dürfte die Märkte noch einige Zeit beschäftigen. Allerdings dürften am Freitag Ereignisse wie etwa die Veröffentlichung der ersten Schätzung für das Wirtschaftswachstum in den USA im dritten Quartal, das durch die Unwetter beeinflusst sein sollte, der endgültige Wert des Verbrauchvertrauens der Uni Michigan oder der Umgang der spanischen Zentralregierung mit den Katalanen ebenfalls im Fokus stehen. Der Bund Future dürfte sich im Tagesverlauf zwischen 160,80 und 162,20 bewegen.

Bund-Future Schlusskurs 161,69 0,36% Bund-Future Settlement 161,61 0,05%

DEVISEN: - EURO DEUTLICH SCHWÄCHER - Die Aussicht auf eine Steuerreform in den USA und der vorsichtige Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus der ultralockeren Geldpolitik haben den Euro deutlich unter der Marke von 1,17 US-Dollar gehalten. Am Freitagmorgen notierte die Gemeinschaftswährung mit 1,1635 Dollar noch einmal etwas tiefer als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs noch auf 1,1753 (Mittwoch: 1,1785) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1635 -0,13% USD/Yen 114,16 0,17% Euro/Yen 132,83 0,02%

ROHÖL Brent (Dezember-Lieferung) 59,37 -0,11 USD WTI Dezember-Lieferung) 52,62 -0,15 USD

