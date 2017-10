Lausanne (awp) - Die Westschweizer Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im dritten Quartal 2017 einen konsolidierten Umsatz von 189,4 Mio CHF nach 187,5 Mio im Vorjahr erwirtschaftet. In Lokalwährungen beläuft sich das Plus auf 2,5%, wie der Finanz-Broker am Freitag mitteilte. Rechnet man die Joint Venture-Unternehmen ...

