Jona - Der Baustoffkonzern LafargeHolcim hat im dritten Quartal 2017 einen Umsatz von 6,94 Mrd CHF erzielt. Im Vergleich zum Vorjahreswert ist das ein Minus von 1,3%. Auf vergleichbarer Basis (like for like) wurde jedoch ein Plus von 4,1% ausgewiesen. Die Guidance für das Gesamtjahr und 2018 wird gesenkt.

Der um die Merger- und Einmalkosten adjustierte betriebliche EBITDA stieg gegenüber den Vergleichszahlen um 1,9% (vergl. +5,9%) auf 1,75 Mrd CHF und die entsprechende Marge auf 25,2% von 24,4% im Vorjahreszeitraum, wie LafargeHolcim am Freitag mitteilt. Der Konzerngewinn sank um rund 59% auf 433 Mio CHF. Die Nettofinanzschulden lagen bei 15,5 Mrd CHF per Ende Quartal verglichen mit 14,7 Mrd vor 12 Monaten.

Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz erfüllt, beim EBITDA ...

