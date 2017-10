Die britische Investmentbank HSBC hat MTU nach dem jüngsten Kursanstieg von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel sei nach den am Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen von 141 auf 152 Euro angehoben worden, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Freitag. Der Experte hatte die Aktie erst Anfang September von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Seitdem ist das Papier um rund 21 Prozent gestiegen. Am Donnerstag hatte die Aktie nach Bekanntgabe der Quartalszahlen mit 145,95 ein Rekordhoch erreicht./zb Datum der Analyse: 27.10.2017

ISIN: DE000A0D9PT0