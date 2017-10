Zürich (awp) - Die Aufsichtsbehörde der Schweizer Börse SIX hat die Dekotierung der Aktien von Syngenta bewilligt. Die SIX Exchange Regulation habe das Gesuch am Donnerstag gutgeheissen, teilte der von ChemChina übernommene Agrarchemie- und Saatgutkonzern am Freitag mit. Der letzte Handelstag und das effektive Datum der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...