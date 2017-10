Er hat alle seine 1,05 Millionen Aktien an institutionelle Investoren sowie an die Mitgründer Lukas Ruflin und Sandro Dorigo verkauft, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt. Der Verkauf durch Schoch sei zu einem Preis von 60,50 CHF je Titel erfolgt. Rund 107'000 Aktien gingen an Ruflin und Dorigo. Diese halten damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...