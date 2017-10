Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die lange Zeit geringen Schwankungen am Aktienmarkt haben der Deutschen Börse im dritten Quartal das Leben schwer gemacht. Sie hatten eine anhaltende Schwäche im Indexderivategeschäft zur Folge, weshalb die Nettoerlöse im wichtigsten Geschäftsbereich Eurex auf 221 Millionen Euro von 228 im Vorjahr sanken. Eine gute Entwicklung in anderen Geschäftsbereichen reichte aber aus, diese Schwäche auszugleichen. Dennoch wird die Deutsche Börse die eigenen Ziele für das laufende Jahr wohl nicht mehr erreichen.

Überschattet wurden die Quartalszahlen vom Rücktritt von Börsenchef Carsten Kengeter am Nachmittag. Der von den Ermittlungen wegen des Verdachts auf Insiderhandel schwer angeschlagene Kengeter zog die Reißleine und kündigte an, sein Amt zum Ende des Jahres aufzugeben. Bis ein geeigneter Nachfolger für Kengeter gefunden wird, könnte Finanzvorstand Pottmeyer eine Übergangslösung darstellen. Er gilt in Finanzkreisen als "Mann der Zahlen" - mit allerdings nur geringen Ambitionen auf den Chefsessel.

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3Q17 ggVj 3Q17 ggVj 3Q16 Nettoerlöse 576 +3% 589 +5% 559 Operative Kosten 263 -3% -- -- 273 EBIT 277 +7% 287 +11% 258 EBIT bereinigt 293 +2% 303 +6% 286 Ergebnis nach Steuern 204 +20% 196 +15% 170

TAGESTHEMA II

Nach der Absage des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont an Forderungen nach vorgezogenen Neuwahlen in Katalonien hat ein Mitglied der Regionalregierung seinen Rücktritt erklärt. "Meine Versuche eines Dialogs sind erneut gescheitert", erklärte der für Unternehmen zuständige Minister. Er hatte sich katalanischen Medienberichten zufolge für die Wahl eines neuen Regionalparlaments ausgesprochen. Puigdemont hingegen hatte am Donnerstag Forderungen nach einer vorgezogenen Wahl als Ausweg aus der Krise mit der spanischen Zentralregierung in Madrid eine Absage erteilt. Er habe über die Möglichkeit einer vorgezogenen Parlamentswahl nachgedacht, sich dann aber dagegen entschieden. Schließlich gebe es keine "Garantien" dafür, dass so die von Madrid angekündigten Zwangsmaßnahmen vermieden werden könnten. Der spanische Senat entscheidet am Freitag über die Entmachtung der katalanischen Regionalregierung. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte die Parlamentskammer am Samstag auf Grundlage des Verfassungsartikels 155 dazu aufgerufen, der Entmachtung sowie der Ausrufung von Neuwahlen in Katalonien binnen sechs Monaten zuzustimmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LINDE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 4.222 -4% 8 4.407 EBITDA 1.004 -3% 7 1.030 EBIT 460 -13% 7 527 Ergebnis vor Steuern 404 -12% 5 458 Ergebnis nach Steuern/Dritten 274 -12% 7 313 Ergebis je Aktie 1,47 -13% 5 1,69

VW

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 55.109 +6% 6 51.997 Operatives Ergebnis* 3.962 +6% 2 3.750 Operatives Ergebnis Sparten: Volkswagen-PKW 771 +112% 3 363 Audi 1.172 -6% 4 1.252 Porsche 990 -9% 3 1.090 Skoda 295 +15% 4 255 SEAT 50 +13% 4 44 Nutzfahrzeuge 161 +73% 4 93 MAN 122 +34% 4 91 Finanzdienstleistungen 551 +2% 4 539

Weitere Termine:

06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q

06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

(10:00 Telefonkonferenz)

07:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz)

07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q

07:15 DE/Grenke AG, Ergebnis 9 Monate (11:30 Telefonkonferenz)

07:20 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

09:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 9 Monate

12:00 DE/Landgericht Braunschweig, Urteil im Verfahren

Deutsche See gegen Volkswagen

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und

Investoren zum Ergebnis 3Q

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,1% gg Vj - FR 08:45 Verbrauchervertrauen Oktober PROGNOSE: 101 zuvor: 101 - US 14:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,8% gg Vq zuvor: +1,0% gg Vq 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Oktober 2. Umfrage) PROGNOSE: 100,8 1. Umfrage: 101,1 zuvor: 95,1

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.564,10 0,10 Nikkei-225 21.978,43 1,10 Schanghai-Comp. 3.413,50 0,17 DAX 13.133,28 1,39 DAX-Future 13.147,00 1,33 XDAX 13.153,33 1,32 MDAX 26.512,97 1,93 TecDAX 2.490,31 0,87 EuroStoxx50 3.637,20 1,27 Stoxx50 3.187,66 1,12 Dow-Jones 23.400,86 0,31 S&P-500-Index 2.560,40 0,13 Nasdaq-Comp. 6.556,77 -0,11 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,69 +58

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die am Vortag gestartete Party an Europas Börsen dürfte zum Wochenschluss weitergehen. Die EZB habe mit ihrer Geldpolitik quasi zu dem Fest an den Börsen eingeladen, heißt es. EZB-Chef Draghi habe es geschafft, den Fuß etwas vom Gaspedal zu nehmen und trotzdem den Euro in die Tiefe zu schicken. Spannend könnte es im Tagesverlauf für den DAX-Kursindex werden. Sollte er auf ein neues Rekordhoch steigen, wäre dies für die Freunde der Charttechnik ein neues Kaufsignal. Neben dem Euro liefert die Berichtssaison Kaufargumente. In den USA legten einige sogenannte FANG-Unternehmen ihre Zahlen vor, die durchweg überzeugten.

Rückblick: Fest - Die weitgehend so wie im Vorfeld erwartet auch gekommenen geldpolitischen Beschlüsse der EZB drückten auf den Euro und schickten die Aktien auf einen Höhenflug, der DAX stieg auf ein neues Rekordhoch. Der EZB sei das Kunststück gelungen, eine Kürzung der Wertpapierkäufe zu verkünden bei einem zugleich taubenhaften Gesamtauftritt, hieß es. Der spanische Aktienmarkt war mit Aufschlägen von 1,9 Prozent Outperformer in Europa. Hier stützten Spekulationen über Neuwahlen in der Region, verbunden mit der Hoffnung auf eine vorübergehende Entspannung der verfahrenen Situation ab. Allerdings erteilte nach Handelsende der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont Forderungen aus den eigenen Reihen nach einer vorgezogenen Wahl eine Absage erteilt. Unter den Einzelwerten stachen Nokia mit einem Kursabsturz von 17,5 Prozent heraus. Belastet von schwächeren Geschäften in China und Nordamerika rutschte Nokia im dritten Quartal noch tiefer in die Verlustzone. Zudem warnte der Netzwerkausrüster davor, dass der Markt für mobile Netzwerke noch stärker als ohnehin schon erwartet sinken werde. Barclays verloren nach enttäuschenden Gewinnzahlen 7,8 Prozent. Positiv beurteilten Marktteilnehmer die Zahlen von ABB, deren Aktien egten um 2,3 Prozent. Starke Margen trieben STMicroelectronics 12 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest/Rekordhoch - Tagessieger im DAX waren Beiersdorf mit einem Plus von 6 Prozent, getrieben von guten Zahlen und einer erhöhten Jahresprognose für das Umsatzwachstum. Vom sehr starken Klebstoff-Segment bei Beiersdorf profitierten auch Henkel, deren Kurs legte um 4 Prozent zu. Munich Re teilte mit, aufgrund der Belastung aus Hurrikan-Schäden mit einem Verlust von 1,4 Milliarden Euro im dritten Quartal zu rechnen. Analysten zufolge stellte das aber keine Überraschung dar und sei schon eingepreist gewesen. Die DZ hob sogar die Schätzungen an, weil die hohe Schadenbelastung letztlich einen positiven Effekt auf die Preisentwicklung der Versicherungsprämien haben dürfte. Die Aktie legte 4,2 Prozent zu. Deutsche Börse gewannen 0,7 Prozent, nachdem Börsenchef Carsten Kengeter seinen Rücktritt zum Ende des Jahres bekannt gegeben hatte. Deutsche Bank verloren nach der Zahlenvorlage 0,9 Prozent. Die Bank sei zwar gut im Sparen, aber schlecht im Geldverdienen, hieß es summa sumarum. Bayer verloren nach der Vorlage wenig inspirierender Geschäftszahlen 1,8 Prozent. MTU Aero Engines gewannen nach einer erhöhten Jahresgewinnprognose 5,4 Prozent, Adva nach der Zahlenvorlage 1,4

