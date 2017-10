DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA I

Die lange Zeit geringen Schwankungen am Aktienmarkt haben der Deutschen Börse im dritten Quartal das Leben schwer gemacht. Sie hatten eine anhaltende Schwäche im Indexderivategeschäft zur Folge, weshalb die Nettoerlöse im wichtigsten Geschäftsbereich Eurex auf 221 Millionen Euro von 228 im Vorjahr sanken. Eine gute Entwicklung in anderen Geschäftsbereichen reichte aber aus, diese Schwäche auszugleichen. Dennoch wird die Deutsche Börse die eigenen Ziele für das laufende Jahr wohl nicht mehr erreichen.

Überschattet wurden die Quartalszahlen vom Rücktritt von Börsenchef Carsten Kengeter am Nachmittag. Der von den Ermittlungen wegen des Verdachts auf Insiderhandel schwer angeschlagene Kengeter zog die Reißleine und kündigte an, sein Amt zum Ende des Jahres aufzugeben. Bis ein geeigneter Nachfolger für Kengeter gefunden wird, könnte Finanzvorstand Pottmeyer eine Übergangslösung darstellen. Er gilt in Finanzkreisen als "Mann der Zahlen" - mit allerdings nur geringen Ambitionen auf den Chefsessel.

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3Q17 ggVj 3Q17 ggVj 3Q16 Nettoerlöse 576 +3% 589 +5% 559 Operative Kosten 263 -3% -- -- 273 EBIT 277 +7% 287 +11% 258 EBIT bereinigt 293 +2% 303 +6% 286 Ergebnis nach Steuern 204 +20% 196 +15% 170

TAGESTHEMA II

Nach der Absage des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont an Forderungen nach vorgezogenen Neuwahlen in Katalonien hat ein Mitglied der Regionalregierung seinen Rücktritt erklärt. "Meine Versuche eines Dialogs sind erneut gescheitert", erklärte der für Unternehmen zuständige Minister. Er hatte sich katalanischen Medienberichten zufolge für die Wahl eines neuen Regionalparlaments ausgesprochen. Puigdemont hingegen hatte am Donnerstag Forderungen nach einer vorgezogenen Wahl als Ausweg aus der Krise mit der spanischen Zentralregierung in Madrid eine Absage erteilt. Er habe über die Möglichkeit einer vorgezogenen Parlamentswahl nachgedacht, sich dann aber dagegen entschieden. Schließlich gebe es keine "Garantien" dafür, dass so die von Madrid angekündigten Zwangsmaßnahmen vermieden werden könnten. Der spanische Senat entscheidet am Freitag über die Entmachtung der katalanischen Regionalregierung. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte die Parlamentskammer am Samstag auf Grundlage des Verfassungsartikels 155 dazu aufgerufen, der Entmachtung sowie der Ausrufung von Neuwahlen in Katalonien binnen sechs Monaten zuzustimmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LINDE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 4.222 -4% 8 4.407 EBITDA 1.004 -3% 7 1.030 EBIT 460 -13% 7 527 Ergebnis vor Steuern 404 -12% 5 458 Ergebnis nach Steuern/Dritten 274 -12% 7 313 Ergebis je Aktie 1,47 -13% 5 1,69

VW

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 55.109 +6% 6 51.997 Operatives Ergebnis* 3.962 +6% 2 3.750 Operatives Ergebnis Sparten: Volkswagen-PKW 771 +112% 3 363 Audi 1.172 -6% 4 1.252 Porsche 990 -9% 3 1.090 Skoda 295 +15% 4 255 SEAT 50 +13% 4 44 Nutzfahrzeuge 161 +73% 4 93 MAN 122 +34% 4 91 Finanzdienstleistungen 551 +2% 4 539

Weitere Termine:

06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q

06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

(10:00 Telefonkonferenz)

07:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz)

07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q

07:15 DE/Grenke AG, Ergebnis 9 Monate (11:30 Telefonkonferenz)

07:20 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

09:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 9 Monate

12:00 DE/Landgericht Braunschweig, Urteil im Verfahren

Deutsche See gegen Volkswagen

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und

Investoren zum Ergebnis 3Q

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,1% gg Vj - FR 08:45 Verbrauchervertrauen Oktober PROGNOSE: 101 zuvor: 101 - US 14:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,8% gg Vq zuvor: +1,0% gg Vq 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Oktober 2. Umfrage) PROGNOSE: 100,8 1. Umfrage: 101,1 zuvor: 95,1

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.564,10 0,10 Nikkei-225 21.978,43 1,10 Schanghai-Comp. 3.413,50 0,17 DAX 13.133,28 1,39 DAX-Future 13.147,00 1,33 XDAX 13.153,33 1,32 MDAX 26.512,97 1,93 TecDAX 2.490,31 0,87 EuroStoxx50 3.637,20 1,27 Stoxx50 3.187,66 1,12 Dow-Jones 23.400,86 0,31 S&P-500-Index 2.560,40 0,13 Nasdaq-Comp. 6.556,77 -0,11 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,69 +58

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die am Vortag gestartete Party an Europas Börsen dürfte zum Wochenschluss weitergehen. Die EZB habe mit ihrer Geldpolitik quasi zu dem Fest an den Börsen eingeladen, heißt es. EZB-Chef Draghi habe es geschafft, den Fuß etwas vom Gaspedal zu nehmen und trotzdem den Euro in die Tiefe zu schicken. Spannend könnte es im Tagesverlauf für den DAX-Kursindex werden. Sollte er auf ein neues Rekordhoch steigen, wäre dies für die Freunde der Charttechnik ein neues Kaufsignal. Neben dem Euro liefert die Berichtssaison Kaufargumente. In den USA legten einige sogenannte FANG-Unternehmen ihre Zahlen vor, die durchweg überzeugten.

Rückblick: Fest - Die weitgehend so wie im Vorfeld erwartet auch gekommenen geldpolitischen Beschlüsse der EZB drückten auf den Euro und schickten die Aktien auf einen Höhenflug, der DAX stieg auf ein neues Rekordhoch. Der EZB sei das Kunststück gelungen, eine Kürzung der Wertpapierkäufe zu verkünden bei einem zugleich taubenhaften Gesamtauftritt, hieß es. Der spanische Aktienmarkt war mit Aufschlägen von 1,9 Prozent Outperformer in Europa. Hier stützten Spekulationen über Neuwahlen in der Region, verbunden mit der Hoffnung auf eine vorübergehende Entspannung der verfahrenen Situation ab. Allerdings erteilte nach Handelsende der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont Forderungen aus den eigenen Reihen nach einer vorgezogenen Wahl eine Absage erteilt. Unter den Einzelwerten stachen Nokia mit einem Kursabsturz von 17,5 Prozent heraus. Belastet von schwächeren Geschäften in China und Nordamerika rutschte Nokia im dritten Quartal noch tiefer in die Verlustzone. Zudem warnte der Netzwerkausrüster davor, dass der Markt für mobile Netzwerke noch stärker als ohnehin schon erwartet sinken werde. Barclays verloren nach enttäuschenden Gewinnzahlen 7,8 Prozent. Positiv beurteilten Marktteilnehmer die Zahlen von ABB, deren Aktien egten um 2,3 Prozent. Starke Margen trieben STMicroelectronics 12 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest/Rekordhoch - Tagessieger im DAX waren Beiersdorf mit einem Plus von 6 Prozent, getrieben von guten Zahlen und einer erhöhten Jahresprognose für das Umsatzwachstum. Vom sehr starken Klebstoff-Segment bei Beiersdorf profitierten auch Henkel, deren Kurs legte um 4 Prozent zu. Munich Re teilte mit, aufgrund der Belastung aus Hurrikan-Schäden mit einem Verlust von 1,4 Milliarden Euro im dritten Quartal zu rechnen. Analysten zufolge stellte das aber keine Überraschung dar und sei schon eingepreist gewesen. Die DZ hob sogar die Schätzungen an, weil die hohe Schadenbelastung letztlich einen positiven Effekt auf die Preisentwicklung der Versicherungsprämien haben dürfte. Die Aktie legte 4,2 Prozent zu. Deutsche Börse gewannen 0,7 Prozent, nachdem Börsenchef Carsten Kengeter seinen Rücktritt zum Ende des Jahres bekannt gegeben hatte. Deutsche Bank verloren nach der Zahlenvorlage 0,9 Prozent. Die Bank sei zwar gut im Sparen, aber schlecht im Geldverdienen, hieß es summa sumarum. Bayer verloren nach der Vorlage wenig inspirierender Geschäftszahlen 1,8 Prozent. MTU Aero Engines gewannen nach einer erhöhten Jahresgewinnprognose 5,4 Prozent, Adva nach der Zahlenvorlage 1,4

Prozent. Morphosys verloren dagegen 3,6 und Evotec 8,3 Prozent. Hier drückten Händlern zufolge schwache Zahlen des Branchenunternehmens Celgene auf die Stimmung. Stratec Biomedical legte laut Analysten eindrucksvolle Ergebnisse vor. Der Kurs schoss um 11,3 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem 0,8-prozentigen Minus zeigten sich Deutsche Börse nach der Vorlage der Quartalszahlen, die geprägt waren von nur geringen Schwankungen an den Aktienmärkten.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Überzeugende Quartalszahlen sorgten für steigende Kurse, ebenso die Beschlüsse der EZB über das künftig veränderte Anleihekaufprogramm. Der Pharmasektor war mit einem Minus von 1,9 Prozent das Schlusslicht bei den Branchen. Hier belasteten Berichte, wonach Amazon in 12 US-Bundesstaaten die Erlaubnis erhalten hat, nun auch Pharma-Artikel zu vertreiben. Für die Aktien von CVS Health ging es um 2,9 Prozent nach unten, McKesson verloren 5,2 Prozent und Cardinal Health gaben um 3,4 Prozent nach. Wie schon Fiat Chrysler und General Motors konnte auch Ford mit den Quartalsergebnissen überzeugen. Die Aktie legte um 1,9 Prozent zu. Die Twitter-Aktie sprang nach den Zahlen um 18,5 Prozent nach oben und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit September 2016. US-Anleihen gaben nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewann 3 Basispunkte auf 2,46 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.16 Uhr EUR/USD 1,1633 -0,2% 1,1654 1,1695 EUR/JPY 132,81 -0,0% 132,87 133,25 EUR/CHF 1,1621 -0,0% 1,1624 1,1651 GBP/EUR 1,1280 -0,0% 1,1286 1,1264 USD/JPY 114,17 +0,1% 114,01 113,90 GBP/USD 1,3123 -0,2% 1,3153 1,3172

Der Euro geriet nach den Aussagen der EZB deutlich unter Druck und rutschte erstmals seit Juli wieder unter die Marke von 1,17 Dollar. Im späten US-Handel baute er die Abgaben noch weiter aus und lag schließlich bei 1,1649 Dollar. Eine Devisen-Händlerin sprach von einer aus EZB-Sicht gelungenen Sitzung. Sie habe es geschafft, eine Reduzierung der Anleihekäufe anzukündigen, ohne dadurch den Euro zu stärken. Inhaltlich habe es keine Überraschungen gegeben. EZB-Präsident Mario Draghi habe dem Markt sehr deutlich klar gemacht, dass sich die EZB alle Optionen offen lassen und mit der Normalisierung der Geldpolitik sehr viel Zeit lassen werde.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,61 52,64 -0,1% -0,03 -7,8% Brent/ICE 59,38 59,3 +0,1% 0,08 +1,2%

Die Ölpreise schlossen auf dem höchsten Stand seit Mitte April. Die Blicke seien auf das Opec-Treffen am 30. November gerichtet gewesen, hieß es. Dort wollen die Ölförderer über eine Verlängerung der Förderkürzungen verhandeln. Die im Vorfeld zu hörenden Aussagen stimmten den Markt positiv. Saudi-Arabien und Russland, die beiden größten Ölförderer weltweit, hatten zuletzt ihre Absicht bekundet, die Beschränkungen bis Ende 2018 zu verlängern. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 0,9 Prozent auf 52,64 Dollar, Brent legte um 1,5 Prozent auf 59,30 Dollar zu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,27 1.264,00 +0,3% +3,27 +10,1% Silber (Spot) 16,76 16,81 -0,3% -0,05 +5,2% Platin (Spot) 916,35 918,15 -0,2% -1,80 +1,4% Kupfer-Future 3,15 3,18 -1,0% -0,03 +24,6%

Der Goldpreis gab mit dem wieder festeren Dollar nach und rutschte auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Mit der anhaltenden Stärke des Greenback erlebe das Edelmetall derzeit "schwierige Zeiten", sagte Strategin Ira Epstein von Linn & Associates. Zudem belastete die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA. Der Preis für die Feinunze fiel zum US-Settlement um 0,7 Prozent auf 1.270 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

HAUSHALT USA

Nach dem US-Senat hat auch das Repräsentantenhaus den Haushalt für das Jahr 2018 gebilligt und damit zugleich den Weg frei gemacht für die von US-Präsident Donald Trump geplanten Steuermaßnahmen.

POLITIK DEUTSCHLAND

Die Verhandler der Jamaika-Parteien haben ihre Verhandlungen über das schwierige Thema Migration und Zuwanderung vertagt. Bei dem Thema gebe es kein Zusammenkommen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Verhandlungskreisen. Von anderer Seite hieß es, das Thema müsse in "kleinerer Runde weiter besprochen werden".

DEUTSCHE TELEKOM

Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrates, Josef Bednarski, warnt davor, dass die Telekom zum Übernahmekandidaten werden könnte, falls der Bund seine Aktien am Konzern verkaufen würde.

HENKEL

übernimmt für 485 Millionen US-Dollar Zotos International, das nordamerikanische Friseurgeschäft von Shiseido. Im Geschäftsjahr 2016 setzte Zotos mit rund 700 Mitarbeitern rund 230 Millionen Dollar um.

NEMETSCHEK

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3Q17 ggVj 3Q17 ggVj 3Q16 Umsatz 96 +14% 97 +16% 84 EBITDA 24,8 +18% 25,3 +20% 21 Ergebnis nach Steuern/Dritten 15 +25% 14 +14% 12 Ergebnis je Aktie 0,39 +26% 0,36 +16% 0,31

Die bisherigen Ziele für das Gesamtjahr 2017 bekräftigt das Unternehmen. Der Konzernumsatz soll zwischen 395 bis 401 Millionen Euro liegen. Das wäre ein Wachstum von 17 bis 19 Prozent. Das Konzern-EBITDA wird unverändert in der Bandbreite von 100 bis 103 Millionen Euro gesehen.

PORSCHE

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat das Verkaufsverbot über ein Dieselmodell des Porsche Cayenne nach drei Monaten aufgehoben und Porsche zugleich erlaubt, mit der Nachrüstung von europaweit 21.500 Fahrzeugen zu beginnen.

ALPHABET

ist weiter ungebremst auf der Erfolgsspur unterwegs: Die Google-Mutter steigerte im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis deutlich und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn kletterte um 33 Prozent auf 6,73 Milliarden US-Dollar. Je Aktie übertraf der Gewinn je Aktie mit 9,57 Dollar klar die Analystenschätzungen von 8,31 Dollar. Der Umsatz kletterte um 24 Prozent auf 27,77 Milliarden Dollar. Nachbörslich stieg der Kurs um 2,9 Prozent.

AMAZON

ist im dritten Quartal wie gewohnt rasant gewachsen. Hohe Ausgaben für seine Expansion und ein verlangsamtes Wachstum bei Amazon Web Services zehrten zwar erneut einen Teil des Gewinns auf, dennoch übertraf Amazon die Gewinnschätzungen der Analysten deutlich. Die Aktie legte nachbörslich um 7,7 Prozent auf 1.047 Dollar zu.

CLARIANT/HUNTSMAN

Die Spezialchemiekonzerne Clariant und Huntsman haben auf Druck eines aktivistischen Investors ihre Fusion abgeblasen. Angesichts des Widerstands von White Tale sei die Unsicherheit, die notwendige Zweidrittelmehrheit für den Zusammenschluss zu erhalten, zu groß, begründete der Schweizer Konzern die Kehrtwende. Clariant und Huntsman hatten ihr rund 15 Milliarden US-Dollar schweres Fusionsvorhaben im Mai angekündigt.

INTEL

hat im dritten Quartal wider Erwarten deutlich mehr verdient als vor einem Jahr und für seine erst vor drei Monaten angehobene Jahresprognose die Messlatte erneut höher gelegt. Intel verdiente mit 4,52 Milliarden US-Dollar 34 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf 1,01 Dollar. Analysten hatten dagegen mit einem stagnierenden Ergebnis von 80 Cent gerechnet. Intel gewannen nachbörslich 2,2 Prozent.

LAFARGEHOLCIM

will sich möglicherweise mit einem Zukauf in Afrika verstärken und führt Gespräche mit dem Board der Pretoria Portland Cement über eine mögliche Transaktion.

MICROSOFT

hat im ersten Quartal 2017/18 erneut von seinem Cloud-Computing-Geschäft profitiert und besser abgeschnitten als erwartet. Der Nettogewinn erreichte 6,58 Milliarden Dollar nach 5,67 Milliarden im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie stieg auf 84 Cent. Analysten hatten mit einem stagnierenden Gewinn je Aktie gerechnet. Der Umsatz kletterte um 12 Prozent auf 24,54 Milliarden Dollar. Analysten hatten 23,57 Milliarden prognostiziert. Microsoft stiegen nachbörslich um 4,5 Prozent.

SAINT GOBAIN

hat im dritten Quartal 5,6 Prozent mehr umgesetzt und seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Getragen von Wachstum in allen Segmenten erreichte der Umsatz 10,16 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr rechnet der Konzern unverändert mit einem höheren bereinigten operativen Gewinn als im Vorjahr.

UBS

hat auch im dritten Quartal vom Geschäft mit vermögenden Kunden profitiert und den Gewinn deutlich gesteigert. Bei leicht steigenden Einnahmen kletterte das Nettoergebnis um 14 Prozent auf 946 Millionen Schweizer Franken. Die Erträge stiegen auf 7,15 Milliarden von 7,03 Milliarden Franken. Der bereinigte Vorsteuergewinn im Vermögensmanagement stieg um 4 Prozent auf gut 1 Milliarde Franken.

VOLVO

ist auch im dritten Quartal 2017 dank der höheren Nachfrage nach den Modellen V90 und XC60 rasant gewachsen. Der Konzernumsatz kletterte um 18,4 Prozent auf 48,88 Milliarden schwedische Kronen (umgerechnet rund 5 Milliarden Euro), der Nettogewinn legte um 89,4 Prozent auf 2,5 Milliarden Kronen zu. Den Ausblick für das laufende Jahr hat der Autobauer bekräftigt und rechnet 2017 beim Absatz mit einem weiteren Rekordjahr.

