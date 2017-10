Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO und Amazon Web Services stellen serverlose Integrationslösungenbereit(press1) - Die Integration der TIBCO-Lösungen in AWS Lambda und AWSMarketplace sorgt für mehr Innovation bei Microservices undAnwendungskonnektivitätMünchen, 26. Oktober 2017 - TIBCO Software Inc. [1], ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,stellt gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS), zukunftsweisendeserverlose Integrationslösungen bereit. Als erster Integrationsanbieterüberhaupt unterstützt TIBCO(R) AWS Lambda Serverless Compute [2], indem essein ultraleichtes, quelloffenes Microservices-Framework Project Flogo umFunction-as-a-Service-Fähigkeiten (FaaS) erweitert. Darüber hinaus könnenTIBCO-Kunden TIBCO BusinessWorks Container Edition & Plug-ins in AWSMarketplace [3] nutzen. Es ist das erste Integrationsprodukt, dessenPreismodell auch bei genauer Betrachtung Container-basiert, elastisch undverbrauchsgesteuert ist. Die Aufnahme der beiden Lösungen in das AWS-Sortiment rundet die TIBCO Connected Intelligence Cloud ab und unterstütztdie TIBCO-Kunden in jeder Phase ihrer digitalen Reise.Die auf dem FaaS-Ansatz basierenden Flogo-Flows wurden speziell für denserverlosen Datenverarbeitungsservice AWS Lambda konzipiert und erlaubendie Funktionsausführung und -skalierung mit höchster Verfügbarkeit undnull Administrationsaufwand. TIBCO-Kunden können damit sowohl denZeitaufwand als auch die Kosten für die Einführung neuer Funktionendeutlich verringern und zugleich die Portabilität für IoT-Edge-Geräte undAWS Lambda sicherstellen, ohne hierfür den Anwendungscode modifizieren zumüssen."Integration hat sich zum wichtigen Enabler für den digitalen Wandelentwickelt, so dass die Kunden heute eine moderne Anwendungsintegrationmit Unterstützung von Microservices und dynamischenBereitstellungsoptionen nach dem Pay-as-you-go-Prinzip verlangen. Umsomehr freut es uns, dass wir gemeinsam mit AWS die Verfügbarkeit von zweiCloud-nativen Integrationslösungen bekanntgeben können, die dieseAnforderungen zu 100 Prozent erfüllen", kommentiert Matt Quinn, ExecutiveVice President Products & Technology und CTO von TIBCO. "Mit derstrategischen Partnerschaft erweitern wir unser TIBCO ConnectedIntelligence Cloud-Portfolio und schaffen die Voraussetzung dafür, dassunsere Kunden die komplexen Herausforderungen ihrer digitalenTransformation erfolgreich meistern."Zusätzlich zur AWS Lambda-Unterstützung bietet TIBCO mit dem nahtlosenProvisioning von BusinessWorks Container Edition Plug-ins über AWSMarketplace seinen Kunden eine Erfahrung, die sowohl in technologischerals auch in Kostenhinsicht komplett auf die Cloud abgestellt ist. Das neueAngebot ermöglicht die schnelle, einfache Entwicklung von Cloud-Applikationen und deren Bereitstellung in AWS, wobei entweder nativeFunktionen des Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Container Service(ECS) oder ein Docker-basierter Platform-as-a-Service-Dienst (PaaS) in AWSgenutzt werden können. Da die Kunden lediglich für die Anzahl derausgeführten Container pro Stunde bezahlen, erhalten sie alle Vorteileeiner Integration auf Enterprise-Niveau, kombiniert mit einer flexiblen,bedarfsabhängigen Skalierbarkeit und voller Kontrolle über dieSoftwarekosten.Ausführliche Informationen zu TIBCO BusinessWorks Container Edition & Plug-ins für AWS finden Sie hier [4]. Wenn Sie sich für Project Flogointeressieren, klicken Sie hier [5].Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO, BusinessWorks, Flogo und das TIBCO Logo sind Handelsmarken odereingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrerTochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderenProdukt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genanntwerden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweckder Warenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhJaya Hegele/Ina RoheEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

October 27, 2017 01:40 ET (05:40 GMT)