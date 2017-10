Der kanadische Förderzinsrechte-Spezialist Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) kann gut eine Woche nach der Erstausgabe einer neuen Wandelanleihe einen weiteren Finanzierungserfolg vermelden. Wie das in Montréal / Québec beheimatete Unternehmen am Donnerstag mitteilte, haben sich die Mitglieder des an der ursprünglichen Emission beteiligten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...