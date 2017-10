Winterthur - Beim Spinnereimaschinenhersteller Rieter setzt sich die Erholung von der Marktflaute weiter fort. Von Januar bis September hat das Unternehmen Bestellungen im Wert von 765,0 Mio CHF verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Plus von 6%, wie Rieter am Freitag mitteilte.

Im dritten Quartal sind insgesamt Aufträge in Höhe von 269,7 Mio CHF eingegangen, wie aus den anlässlich eines "Investor Update" veröffentlichten Unterlagen hervorgeht. Das Plus beim Bestellungseingang ist insbesondere auch auf die Übernahme von SSM zurückzuführen. Rieter hat das traditionelle Textilmaschinengeschäft des Industriekonzerns Schweiter per Ende Juni übernommen. Aber auch organisch konnte ein Wachstum verzeichnet werden. Dieses beläuft sich über neun Monate betrachtet auf 4%. Währungseinflüsse beeinflussten den Bestellungseingang ebenfalls leicht (-1%).

Das Marktumfeld im dritten Quartal sei von einer uneinheitlichen Dynamik bei den Produktkategorien und den einzelnen Märkten geprägt gewesen, kommentiert Rieter die veröffentlichten Zahlen. So belebte sich in der Türkei die Nachfrage nach Neumaschinen wieder, während China und insbesondere Indien durch eine zurückhaltende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...