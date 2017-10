27.10.2017 Zugemailt von / gefunden bei: RHI Magnesita (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die London Stock Exchange begrüßt heute RHI Magnesita N.V. ("RHI Magnesita"), den weltweit größten Player in der Feuerfestindustrie, zur Notierung im Premium Segment der Official List der Financial Conduct Authority und zum Handel auf dem Hauptmarkt für notierte Aktien der London Stock Exchange. RHI Magnesita geht aus dem Zusammenschluss von RHI AG und Magnesita Refratarios S.A. zum global führenden Anbieter von hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...