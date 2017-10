Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Onlinehändler Amazon ist im dritten Quartal wie gewohnt rasant gewachsen. Hohe Ausgaben für seine Expansion und ein verlangsamtes Wachstum bei Amazon Web Services zehrten zwar erneut einen Teil des Gewinns des E-Commerce-Giganten auf, dennoch übertraf Amazon die Gewinnschätzungen der Analysten deutlich. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um 7,6 Prozent auf 1.046,10 Dollar zu.

Die Erlöse kletterten um 34 Prozent auf 43,7 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 42 Milliarden Dollar gerechnet. Die Ende August zugekaufte Whole Foods Market steuerte 1,3 Milliarden Dollar zum Konzernumsatz bei. Die neue Tochter, mit der Amazon den Lebensmitteleinzelhandel aufmischen will, war für Investoren bislang nur schwer einzuschätzen.

Operativ verdiente die Amazon.com Inc mit 347 Millionen Dollar 40 Prozent weniger als vor einem Jahr. Unterm Strich verblieben 256 Millionen Dollar Gewinn und damit in etwa so viel wie im Vorjahr mit damals 252 Millionen Dollar.

Der Gewinn je Aktie stagnierte im abgelaufenen Quartal zwar bei 52 Cent je Aktie, übertraf damit aber die Konsensschätzung der Analysten, die auf 8 Cent je Anteilsschein gelautet hatte, um Längen.

Ein weiterhin wichtiger Umsatztreiber war die Cloud-Computing-Tochter Amazon Web Services (AWS), die Speicherkapazitäten über das Internet bereitstellt. Allerdings ging der harte Preiskampf in diesem Geschäftssegment zu Lasten des Wachstums, das sich auf 42 Prozent verringerte. Im Vorjahreszeitraum war AWS noch um 55 Prozent gewachsen.

Der US-Konzern selbst hatte für das dritte Quartal eine sehr breite Prognosespanne ausgegeben und ein operatives Ergebnis von minus 400 Millionen bis plus 300 Millionen Dollar in Aussicht gestellt bei Einnahmen zwischen 39,25 und 41,75 Milliarden Dollar.

Für das laufende Weihnachtsquartal stellte Amazon ein Umsatzwachstum von 28 bis 38 Prozent auf 56 bis 60,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Für den operativen Gewinn nannte Amazon eine außergewöhnlich breite Spanne von 300 Millionen bis 1,65 Milliarden Dollar. Im vierten Quartal 2016 hatte Amazon operativ 1,3 Milliarden Dollar verdient.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:45 Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

14:00 Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q

14:30 Chevron Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,8% gg Vq zuvor: +1,0% gg Vq 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Oktober 2. Umfrage) PROGNOSE: 100,8 1. Umfrage: 101,1 zuvor: 95,1

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.564,10 +0,10% Nikkei-225 21.983,21 +1,12% Hang-Seng-Index 28.383,08 +0,64% Kospi 2.497,74 +0,69% Shanghai-Composite 3.418,67 +0,33% S&P/ASX 200 5.903,20 -0,22%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Positive Vorzeichen dominieren am Freitag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Gute Vorgaben aus Europa, wo die Märkte von der Aussicht auf noch länger niedrige Zinsen profitierten, und überzeugende Quartalsausweise wichtiger US-Technologieunternehmen geben den Börsen der Region Auftrieb. Eine Ausnahme bildet allerdings die australische Börse. Dort geht es mit den Kursen nach unten, weil dem Land möglicherweise Neuwahlen bevorstehen. Der oberste Gerichtshof Australiens hat entschieden, dass mehrere Parlamentsabgeordnete ihr Mandat abgeben müssen, weil sie doppelte Staatsbürgerschaften besitzen und damit gegen ein Gesetz verstoßen. Betroffen von der Entscheidung ist auch der stellvertretende Premierminister. Damit verliert die liberal-konservative Regierungskoalition die Mehrheit im Parlament. Die politische Krise in Australien erfasst auch Neuseeland, wo die Börse anfängliche Gewinne abgab. Die Aktie des Baukonzerns Fletcher Building verlor weitere 2,4 Prozent, nachdem sie in den vergangenen Tagen schon von einer neuerlichen Gewinnwarnung des Unternehmens belastet worden war. IDie am Vorabend nach US-Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen von Amazon, Intel, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet sind durchweg überraschend gut ausgefallen und geben den Aktien der asiatischen Branchenunternehmen Auftrieb. In Tokio gewinnen Sony 0,7 Prozent und Nintendo 1,3 Prozent. An der Börse in Seoul steigen die Aktien des Schwergewichts Samsung Electronics um 0,7 Prozent. In Taiwan verteuern sich Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um 1,3 Prozent und Largan Precision um 0,6 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Mehrere bedeutende Vertreter der US-Technologiebranche haben am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA beeindruckende Quartalsausweise vorgelegt. Die Aktien von Amazon (siehe Tagesthema) und Alphabet überwanden in Reaktion auf ihre Zahlen im nachbörslichen Handel wieder die Marke von 1.000 Dollar. Der Kurs der Alphabet-Aktie stieg um 2,8 Prozent auf 1.019 Dollar, nachdem das Unternehmen Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigt und damit die Analystenerwartungen übertroffen hatte.

Intel stiegen um 2,2 Prozent. Der Chiphersteller hat im dritten Quartal wider Erwarten deutlich mehr verdient als vor einem Jahr und für seine erst vor drei Monaten angehobene Jahresprognose die Messlatte erneut höher gelegt. Microsoft hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 erneut von seinem Cloud-Computing-Geschäft profitiert und besser abgeschnitten als erwartet. Die Aktien des Softwarekonzerns gewannen daraufhin 4,6 Prozent.

Aktien von Mattel brachen dagegen um 19,5 Prozent ein. Der Spielzeughersteller war im dritten Quartal überraschend in die Verlustzone gerutscht und streicht daher die Dividende. Gilead Sciences verloren 3,8 Prozent. Der Pharmahersteller hatte im dritten Quartal mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen des Marktes übertroffen und das untere Ende der Umsatzprognosespanne für das vierte Quartal angehoben. Allerdings warnte das Management während der Telefonkonferenz, dass der Umsatz mit den für Gilead wichtigen Hepatitis-C-Medikamenten noch stärker zurückgehen werde.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.400,86 0,31 71,40 18,41 S&P-500 2.560,40 0,13 3,25 14,36 Nasdaq-Comp. 6.556,77 -0,11 -7,12 21,80 Nasdaq-100 6.037,87 -0,28 -17,17 24,14 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 868 Mio 908 Mio Gewinner 1.550 764 Verlierer 1.410 2.215 Unverändert 100 92

Etwas fester - Überzeugende Quartalszahlen sorgten für steigende Kurse, ebenso die Beschlüsse der EZB über das künftig veränderte Anleihekaufprogramm. Der Pharmasektor war mit einem Minus von 1,9 Prozent das Schlusslicht bei den Branchen. Hier belasteten Berichte, wonach Amazon in 12 US-Bundesstaaten die Erlaubnis erhalten hat, nun auch Pharma-Artikel zu vertreiben. Für die Aktien von CVS Health ging es um 2,9 Prozent nach unten, McKesson verloren 5,2 Prozent und Cardinal Health gaben um 3,4 Prozent nach. Wie schon Fiat Chrysler und General Motors konnte auch Ford mit den Quartalsergebnissen überzeugen. Die Aktie legte um 1,9 Prozent zu. Die Twitter-Aktie sprang nach den Zahlen um 18,5 Prozent nach oben und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit September 2016.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,46 2,6 2,43 1,5 30 Jahre 2,97 2,3 2,94 -10,1

Die US-Anleihen gaben nach anfänglichen Gewinnen nach. Hier belasteten Befürchtungen, die EZB könne im September 2018 ihre Anleihekäufe komplett einstellen, wenn die Inflation bis dahin an Fahrt gewinne. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewann 3 Basispunkte auf 2,46 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1643 -0,1% 1,1654 1,1819 +10,7% EUR/JPY 132,88 +0,0% 132,87 134,47 +8,1% EUR/GBP 0,8865 +0,1% 0,8860 0,8932 +4,0% GBP/USD 1,3135 -0,1% 1,3153 1,3232 +6,5% USD/JPY 114,12 +0,1% 114,01 113,79 -2,4% USD/KRW 1129,10 +0,0% 1128,88 1126,23 -6,5% USD/CNY 6,6514 +0,1% 6,6426 6,6324 -4,2% USD/CNH 6,6537 -0,0% 6,6540 6,6357 -4,6% USD/HKD 7,8041 +0,0% 7,8031 7,8018 +0,6% AUD/USD 0,7647 -0,2% 0,7660 0,7681 +6,0% NZD/USD 0,6849 +0,2% 0,6837 0,6873 -1,4%

Der Euro geriet nach den Aussagen der EZB deutlich unter Druck und rutschte erstmals seit Juli wieder unter die Marke von 1,17 Dollar. Im späten US-Handel baute er die Abgaben noch weiter aus und lag schließlich bei 1,1649 Dollar. Eine Devisen-Händlerin sprach von einer aus EZB-Sicht gelungenen Sitzung. Sie habe es geschafft, eine Reduzierung der Anleihekäufe anzukündigen, ohne dadurch den Euro zu stärken. Inhaltlich habe es keine Überraschungen gegeben. EZB-Präsident Mario Draghi habe dem Markt sehr deutlich klar gemacht, dass sich die EZB alle Optionen offen lassen und mit der Normalisierung der Geldpolitik sehr viel Zeit lassen werde.

