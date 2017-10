Mumbai (ots/PRNewswire) -



Wichtigste Eckdaten



- Ausschüttung je Anteil (Distribution per Unit, DPU) im 2. Quartal bei 2,75 INR - DPU des ersten Halbjahres übertrifft mit 3,67 INR die vorhergesagten 3,6 INR - Bestätigung der DPU-Vorhersage für GJ18 mit 9,2 INR, annualisiert INR 11.0



IndiGrid, Indiens erster Infrastruktur-Investmentfonds (Infrastructure Investment Trust, InvIT) im Energiesektor, gab seine ersten vollen Quartalsergebnisse bekannt. Der konsolidierte Umsatz lag bei 1.323 Millionen INR, getragen durch eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Das konsolidierte EBITDA betrug für das Quartal 1.223 Millionen INR, was zu einem ausschüttungsfähigen Netto-Cashflow (Net Distributable Cash flow, NDCF) von 1.014 Millionen INR führte.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/569718/IndiGrid_Logo.jpg )



Der Vorstand von Sterlite Investment Managers Limited, der als Investment-Manager von IndiGrid fungiert, genehmigte für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2018 (GJ18) eine Ausschüttung pro Anteil (Distribution per Unit, DPU) von 2,75 INR. Auf Basis des 1. Halbjahres im GJ18 führte dies zu einer Gesamt-DPU von 3,67 INR pro Anteil. IndiGrid liegt weiter im Plan, die vorhergesagte DPU von 9,2 INR pro Anteil für das GJ18 zu erreichen.



Pratik Agarwal, CEO von IndiGrid, meinte: "Wir zeigten im ersten vollen Quartal eine gute Leistung und haben besser als vorhergesagt geliefert. Wir erwarten durch die kürzlich bekannt gegebenen Akquisitionen einen Wertezuwachs. Dies steht im Einklang mit unserer Strategie."



IndiGrid liegt auch bei der angekündigten Akquisition von drei Anlagen seines Sponsors im Zeitplan (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Anteilseigner): RAPP Transmission Company Limited, Purulia und Kharagpur Transmission Company Limited und Maheshwaram Transmission Limited. Diese Akquisitionen werden bis zum 4. Quartal des GJ18 abgewickelt sein und zu einem jährlichen DPU-Wachstum von 4 % führen



Informationen zu IndiGrid:



IndiGrid (BSE: 540565) (NSE: INDIGRID) ist Indiens erster Infrastruktur-Investmentfonds (InvIT, Infrastructure Investment Trust), der als Anlagegesellschaft für interstaatliche Vermögenswerte im Bereich Stromübertragung eingerichtet wurde. IndiGrid besitzt 10 unabhängige Ertrag bringende Anlagewerte, darunter 8 Übertragungsleitungen mit 1.936 Leitungskilometern und 2 Umspannwerke mit einer Kapazität von 6.000 MVA. Bei InvIT handelt es sich um Anlageinstrumente, die primär in operative Infrastrukturobjekte in Indien investieren. Sie sind vergleichbar mit REIT (Real Estate Investment Trusts, Immobilien-Investmentfonds), Yieldco und Master Limited Partnerships (MLP).



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.indigrid.co.in/.



OTS: IndiGrid newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128184 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128184.rss2



Pressekontakt: Medien: corpcomm@indigrid.co.in Investor Relations: Investor.relations@indigrid.co.in