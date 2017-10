Die Serie von Wirbelstürmen in den USA und der Karibik fegt in diesem Jahr fast den ganzen Gewinn der Münchener Rück weg. Nach vorläufigen Schätzungen muss der weltgrößte Rückversicherer 2,7 Milliarden Euro für "Harvey", "Irma" und "Maria" zahlen. Im Gesamtjahr werde es daher nur zu einem kleinen Gewinn reichen - von Juli bis September stehe sogar ein Verlust von 1,4 Milliarden Euro zu Buche. An der Kapitaldecke der Münchener Rück kratzen die Verluste aber nicht. EU. ...

