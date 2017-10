Der Kosmetikhersteller Beiersdorf hebt die Umsatzprognose an von drei auf fünf Prozent. Die Prognose für die operative Rendite bekräftigte der Vorstand bei über 15 Prozent. Den Umsatz der Kosmetiksparte steigerte Beiersdorf in den ersten neun Monaten organisch um 3,9 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Dabei legten die Erlöse besonders stark zu in Ostereuropa, Südamerika und der Afrika, Asien und Australien. EUWAX ...

