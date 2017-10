DAX - Am Ziel (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: aufwärts /seitwärts Rückblick: Wie erwartet setzte der DAX nach der erfolgreichen Verteidigung der 12.923 Punkte-Marke zu einer weiteren Aufwärtsbewegung an, die im gestrigen Handel zunächst an die Unterseite der zuvor unterschrittenen Dreiecksformation führte. Doch mit dem Ausbruch über den Trendlinienkreuzungspunkt bei rund 13.030 Punkten und den erneuten Anstieg über die 13.050 Punkte-Marke setzte die anvisierte steile Kaufwelle ein, die den späten und nachbörslichen Handel dominierte. In ihrem Verlauf sprang der Index über das Allzeithoch und steuert aktuell den Zielbereich des Aufwärtstrends der letzten Wochen an. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.30 Uhr):...

