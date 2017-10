Im Vorfeld der EZB-Ratssitzung blieb es gestern am EUR-denominierten Primärmarkt ruhig. Lediglich Takko emittierte eine Dual-Tranche Anleihe (B2). Tranche A (6NC1, EUR 225 Mio.) preiste bei 3mE+538 BP, Tranche B (6NC2, EUR 285 Mio.) bei einer Rendite von 5,375%. Schon am Mittwoch begab Ineos eine Senior Anleihe (8NC3, EUR 550 Mio., Ba1/BB+/BBB-) bei einer Rendite von 2,125%. Ratings: Der italienische Rüstungskonzern Leonardo (Ba1/BB+/BBB-) wurde von Fitch um ein Notch heraufgestuft (Ausblick stabil). Die Ratingagentur begründete die Rückkehr ins Investmentgrade u.a. mit dem verbesserten Geschäftsprofil. Leonardo hatte sich in den vergangenen Jahren von Randaktivitäten im Energie- und Transportbereich getrennt. Ferner setzte Fitch das Rating des spanischen...

