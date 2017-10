Die Ankündigung, dass der lebensechte humanoide Roboter Sophia die saudiarabische Staatsbürgerschaft erhielt, wurde an der "Future Investment Initiative"-Konferenz in Riad gemacht

Lernen Sie Sophia kennen, einen intelligenten und freimütigen ... Roboter. Saudi-Arabien hat dem lebensechten humanoiden Roboter am Mittwoch als erstes Land überhaupt die Staatsangehörigkeit erteilt.

Sophia Robot, an advanced lifelike humanoid robot, speaks October 25 at a panel on robotics and artificial intelligence at the Future Investment Initiative (FII) conference in Riyadh, shortly before being declared a citizen of the Kingdom of Saudi Arabia, the first country to grant citizenship to a robot. Sophia was built by Hong Kong-based Hanson Robotics Ltd., which says its humanlike robots have remarkable expressiveness, aesthetics, and interactivity. [Photo by the Center for International Communication, Ministry of Culture and Information, Kingdom of Saudi Arabia] (AETOSWire)